Einmal Silber, zweimal Bronze für Oh-Do-Kwan-Sportler bei World Cup in Slowenien

Silberjunge: Elisabeth Gstatter (l.) und Victoria Lidschreiber lassen Luis Hundsdorfer hochleben. © Oh-Do-Kwan

Die Taekwondo-Sportler des Oh-Do-Kwan Miesbach sind erfolgreich vom World Cup im slowenischen Koper zurückgekehrt.

Miesbach – Diese Ausbeute kann sich wahrlich sehen lassen: Die Kampfsportler des Oh-Do-Kwan Miesbach haben drei Medaillen vom World Cup im slowenischen Koper mitgebracht: Luis Hundsdorfer gewann Silber, Magdalena Bommer und Andreas Schwaiger jeweils Bronze.

Insgesamt waren neun Miesbacher Kampfsportler in Slowenien vor Ort. Neben Hundsdorfer, Bommer und Schwaiger gehörten auch Elisabeth Gstatter, Victoria Lidschreiber und Robert Warnemann als Teil des bayerischen Landeskaders zu den insgesamt 1300 Teilnehmern; Schulleiter Adalbert Wagner, Anita Grundbacher und Alexander Pis zählten zum 80-köpfigen, internationalen Kampfrichterteam. Schon Monate vor dem Großereignis haben die Miesbacher laut Mitteilung mit der akribischen Vorbereitung in den unterschiedlichen Disziplinen wie Formenlauf (Tul), Freikampf, Kraft- und Spezialbruchtest. Dieses Training sollte sich lohnen.

Als jüngster Starter aus der Kreisstadt feierte Hundsdorfer den größten Erfolg. Er startete bei den zwölf- bis 14-jährigen Rotgurten in einem sehr breiten Teilnehmerfeld. Im Formenlauf gewann er Runde um Runde souverän und stand nach sechs Siegen im Finale. Dort musste er seinem polnischen Kontrahenten Adam Wersolowski zwar knapp den Vortritt lassen, freute sich aber dennoch über die Silbermedaille und darf sich nun Vize-World-Cup-Champion nennen.

Tolle Erfahrungen und Bekanntschaften gemacht

Aufgrund des kleinen Teilnehmerfeldes der Frauen von 18 bis 35 Jahren (4.-1. Gup) startete Magdalena Bommer beim Sparring (Freikampf) direkt im Halbfinale. Da die hier unterlegenen Sportler jeweils als Drittplatzierte gewertet werden, war ihr eine Medaille so bereits sicher. Dennoch wollte sie natürlich ins Finale und startete laut Oh-Do-Kwan dominant in einen spannenden Kampf. Jedoch holte ihre Gegner auf und bezwang Bommer noch.

Ebenfalls im Halbfinale endete der World Cup für Schwaiger im Sparring der Männer ab 46 Jahren über 84 Kilo (1.-6. Dan). Zum Auftakt ging er klar als Sieger aus dem Kampf mit einem Engländer hervor, in der Vorschlussrunde unterlag er allerdings dem Argentinier David Trump verletzungsbedingt und erhielt so Bronze.

Unabhängig von Siegen und Medaillen haben die Sportlerinnen und Sportler des Oh-Do-Kwan ihre Teamkollegen unterstützt und die Einzelerfolge so in Teamerfolge verwandelt, schreibt die Kampfsportschule. Außerdem haben sie viele neue Kontakte und Bekanntschaften geknüpft und freuen sich schon auf ihre nächste Teilnahme an einem internationalen Turnier. ses

Weitere Platzierungen

M12-14: Luis Hundsdorfer: 6. Spezialbruchtest (4.-1. Gup), 17. Sparring (50-55 Kilo). W18-35: Elisabeth Gstatter: 5. Sparring (1.-6. Dan, 70-75 Kilo), 17. Formenlauf (3. Dan); Magdalena Bommer: 5. Formenlauf (2.-1. Gup); Victoria Lidschreiber: 9. Sparring (1.-6. Dan, 55-60 Kilo), 17. Formenlauf (1. Dan). M18-35: Robert Warnemann: 33. Formenlauf (1. Dan). M46+: Andreas Schwaiger: 9. Formenlauf (4.-6. Dan).