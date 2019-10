Andy Eder hat mehr Verantwortung und viel Spaß am Spiel

Nach Wechsel zu Nürnberg Ice Tigers

Andy Eder hat bislang alle Spiele für Nürnberg Ice Tigers gemacht und ein Tor geschossen. Nach dem starken Debüt ist der Miesbacher für Nationalmannschaft nominiert.

Nürnberg – Es ist nicht allzu lange her, da gehörte Andreas Eder zu den Verlierern. Genauer: zu den Verlierern der U23-Regel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der Miesbacher war beim EHC München etabliert. Doch er fällt seit dieser Saison nicht mehr unter die U23-Regel, die es den DEL-Clubs vorschreibt, zwei deutsche Spieler der Jahrgänge 1997 oder jünger auf dem Spielberichtsbogen zu haben, wenn sie mit voller Mannschaftsstärke von 19 Feldspielern antreten wollen. Eder war mit 23 Jahren für einen deutschen Eishockeyspieler eigentlich noch jung, für das Münchner DEL-Team aber zu alt und stand nicht mehr im Kader.

Andy Eder blüht bei Nürnberg Ice Tigers auf

Es hat Eders Saison, vielleicht sogar seine Karriere gerettet, dass sich die Verantwortlichen in München mit den Nürnberg Ice Tigers auf eine Leihe einigten. Eder wechselte nach Franken, blühte dort auf und wurde jetzt von Bundestrainer Toni Söderholm für den Deutschland-Cup nominiert, der von 7. bis 10. November in Krefeld stattfindet. „Es ist eine große Ehre, für sein Land spielen zu dürfen“, sagt Eder, der bereits 2017 beim Deutschland-Cup in Augsburg dabei war und dort seine ersten drei Länderspiele bestritt. „Es ist noch besser, ein Turnier in Deutschland zu spielen, wo auch die Familie zuschauen kann.“

Andy Eder hat alle 13 Spiele bestritten

Eder fühlt sich in Nürnberg wohl. Er hat alle 13 Spiele für die Ice Tigers bestritten, ein Tor geschossen und dazu fünf Assists gesammelt. Seine Eiszeit pro Spiel ist von 10:11 Minuten in der Vorsaison auf 18:06 Minuten angewachsen. Das liegt auch daran, dass er – anders als in München – in Über- und Unterzahl zum Einsatz kommt. Er spielt nicht mehr in der vierten Reihe, sondern ist im Line-up nach oben gerutscht. Regelmäßig läuft Eder in einer Sturmreihe mit Patrick Reimer auf, der 2018 mit Deutschland Olympia-Silber holte, über 900 DEL-Spiele bestritten hat und mit 342 Treffern Rekordtorschütze der Liga ist. „Es ist zwar schön, mit solchen gestandenen Spielern zusammenzuspielen. Aber es ist auch Druck, weil ich zeigen will, dass ich mit ihnen mithalten kann“, sagt Eder.

Andy Eder bekommt in Nürnberg mehr Verantwortung

Privat unternimmt der 23-Jährige viel mit Mitspieler Joachim Ramoser. „Ich kenne ihn noch aus gemeinsamen Zeiten in Salzburg und München. Momentan sehe ich ihn öfter als meine Freundin“, sagt Eder und lacht. „Wir haben in Nürnberg eine gute Truppe zusammen, ich komme mit den Mitspielern gut klar.“ Dass er bei den Ice Tigers mehr Verantwortung bekommt und Selbstvertrauen getankt hat, will Eder jetzt auch bei der Nationalmannschaft zeigen.

