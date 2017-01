TEV Miesbachs Trainer Simon Steiner: „Ein Riesenschritt nach vorne“

Eishockey Bayernliga: Spiel gegen HC Landsberg

Landsberg - Der TEV Miesbach unterlag beim HC Landsberg mit 1:3. Für Trainer Simon Steiner war es dennoch das beste Spiel seit Langem. Für Miesbach traf Tom-Patric Kimmel.

Auch wenn es das Ergebnis nicht unbedingt vermuten lässt: Beim Bayernliga-Spitzenspiel in Landsberg zeigte der TEV Miesbach eine starke Leistung. Doch die Hausherren machten ihre Treffer immer in den Miesbacher Drangphasen und setzten sich so am Ende mit 3:1 durch. TEV-Trainer Simon Steiner war mit der Leistung seines Teams aber dennoch zufrieden. „Es war ein gutes Spiel, wir haben seit Langem wieder einmal richtig stark gespielt.“

Für Simon war es der beste Auftritt seit etwa eineinhalb Monaten und „ein Riesenschritt nach vorne“. Dennoch findet der Coach: „Ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen.“ Die Zuschauer bekamen von Beginn an eine starke Partie zu sehen. Beide Teams zeigten, dass sie zurecht zu den Top-Teams der Bayernliga gehören. Im ersten Drittel hatten die Hausherren des HC Landsberg etwas mehr vom Spiel und schnürten den TEV phasenweise im eigenen Drittel ein. „Wir haben aber nur Schüsse von der Seiten zugelassen und alle Rebounds vor dem Tor weggebracht“, sagte Steiner.

Das 0:1 für die Miesbacher fiel etwas überraschend. Nach einem Konter staubte Tom-Patric Kimmel zur Pausenführung für die Gäste ab. Die währte allerdings nicht lange, denn die Landsberger glichen bereits zu Beginn des zweiten Durchgangs in Überzahl aus. Nach einem Abstimmungsfehler in der Defensive der Kreisstädter war Keeper Timon Ewert chancenlos. „Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen, dass in Überzahl so ein Steilpass durchkommt“, sagte Steiner. Die Miesbacher ließen sich aber vom Gegentreffer nicht schocken, sondern übernahmen mehr und mehr die Regie. So hatte der TEV fortan auch die besseren Möglichkeiten.

Das Tor machten aber die Gastgeber. Gerade als die Gäste auf den zweiten Treffer drückten, startete Landsbergs Kontingentspieler Cody Freeman ein Solo, vernaschte die komplette Miesbacher Defensive und schoss ein zum 2:1. „Das war ein Tor Marke NHL, da hat er uns richtig nass gemacht“, staunte Steiner über die Einzelaktion. Die Gäste arbeiteten weiter und erspielten sich gute Möglichkeiten auf den Ausgleich. Allerdings blieben gleich vier Zwei-gegen-Eins-Situationen ungenutzt.

In der Schlussphase machten die Kreisstädter dann komplett auf und kassierten prompt den dritten Gegentreffer. Florian Feuerreiter scheiterte bei einer guten Möglichkeit am Landsberger Keeper und der leitete prompt einen Konter ein, der für die endgültige Entscheidung sorgte. „Es war eine ordentliche Leistung von uns“ sagte Steiner. „Die Niederlage ist bitter, aber gerade defensiv war das eine deutliche Steigerung.“

HC Landsberg – TEV Miesbach 3:1 (0:1/2:0/1:0)

Miesbach: Ewert (Albl) - Kirschbauer, Krumbiegel, Müller, Lidl, Frank, Englbrecht, Kathan - Fissekis, Kimmel, Fe. Feuerreiter, Amann, Rizzo, Gaschke, Trojan, Heller, Baumer, Fl. Feuerreiter, Stumböck. Tore: 0:1 (4.) Kimmel (Gaschke, Rizzo), 1:1 (21.) Menge (Juhasz, Wedl) 5-4 PP, 2:1 (32.) Freeman, 3:1 (56.) Fischer (Reuter). Strafen: HCL 2 – TEV 4 . Zuschauer:842.

Thomas Spiesl