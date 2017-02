TEV Miesbach will den Druck aus der Serie nehmen

Eishockey Bayernliga Playoff-Viertelfinale

Das Heimspiel des TEV Miesbach am Sonntag um 18 Uhr gegen den Höchstadter EC wird gut besucht sein. Die Spieler von Trainer Simon Steiner wollen die Heimschwäche ablegen und ihren Fans einen Sieg schenken.

Miesbach – Sein Saisonziel hat der TEV Miesbach mit dem Einzug in das Playoff-Viertelfinale erreicht. Nun wollen Trainer Simon Steiner und sein Team mehr. In der best-of-five-Serie gegen den Höchstadter EC geht es schließlich um den Aufstieg in die Oberliga Süd. Am Sonntag um 18 Uhr empfangen die Kreisstädter die Alligators zum ersten Mal auf heimischem Eis. Mit einem Sieg aus diesem Wochenende (das Ergebnis der Freitagspartie stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest) würden sich die Miesbacher alle Optionen offen halten.

„Wir wollen mindestens ein Spiel gewinnen, dann ist uns ein zweites Heimspiel sicher“, erklärt Steiner. „Damit könnten wir den Druck rausnehmen und dann weiterschauen, was für uns drin ist.“ Vergangene Saison gelang dies gegen den EV Lindau mit einem Sieg im Auftaktmatch. Letztlich verlor der TEV die Serie aber mit 1:3. Gegen Höchstadt wittern die Miesbacher nun durchaus die Chance auf eine Überraschung. Schließlich kennt man den Tabellenersten der Verzahnungsgruppe A noch aus der vergangenen Saison.

„Höchstadt spielt vom System her ähnlich wie vergangenes Jahr“, meint Steiner. „Sie haben extrem starke Ausländer und vier oder fünf eingedeutschte Spieler, die wissen, wo das Tor steht. Zudem ist ihr Kader breiter als vergangene Saison“, erklärt Steiner. Die Franken gingen heuer erstmals in der Oberliga Süd an den Start. Steiner sieht die Gäste spielerisch und taktisch als „eine Mischung der Teams aus Lindau und Waldkraiburg“, gegen die der TEV in der Verzahnungsrunde jeweils gut mitspielte.

So hoffen die Gastgeber auch gegen die Alligators auf eine Überraschung. „Mit der Leistung und Einstellung der guten Spiele aus der Zwischenrunde ist für uns auch gegen Höchstadt etwas drin“, sagt der TEV-Coach. Auch das starke Powerplay der Gäste kann ihn nicht schocken. Er kennt das Überzahl-System der Gäste aus der vergangenen Saison und stellte sein Team bereits beim Mittwochs-Training darauf ein.

Personell hat sich die Lage bei den Miesbachern gebessert. Markus Kankaanranta und Andreas Baumer trainierten diese Woche und werden wohl wieder auflaufen. Ob Peter Kathan dabei sein wird, der aus familiären Gründen auch mit dem Training aussetzen musste, entscheidet sich kurzfristig.

Für die Miesbacher gilt es beim Heimspiel gegen Höchstadt, alles in die Waagschale zu werfen, und die spielerischen Vorteile der Gäste durch Kampfgeist und Einsatz wettzumachen. „Dann können wir auch ein Wörtchen mitreden“, meint Steiner selbstbewusst. Dafür müssen die Miesbacher aber endlich ihre Heimschwäche der Zwischenrunde ablegen, in der der TEV trotz teilweise starker Leistungen nur eines von fünf Heimspielen gewonnen hatte.

Für Tickets rechtzeitig kommen

Da die Dauerkarten des TEV Miesbach für die Playoffs keine Gültigkeit mehr haben, weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass beim Heimspiel am Sonntag mit großem Andrang an den Kassen zu rechnen ist. Die Zuschauer werden gebeten, rechtzeitig am Stadion einzutreffen, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Die Abendkasse öffnet um 16.30 Uhr, Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Thomas Spiesl