TEV Miesbach gegen ESV Buchloe: Ein Hauch von Playoff

Gegen den Vorrundensiebten ESV Buchloe will der TEV Miesbach (blau-rot) in die Playoffs einziehen.

Eishockey Bayernliga Zwischenrunde

Der TEV Miesbach ist im Heimspiel gegen den ESV Buchloe zum Siegen verdammt. Florian Gaschke ist wieder dabei.

Miesbach – Es ist zwar erst Spieltag Nummer vier der Eishockey-Zwischenrunde. Doch einen Hauch von Playoff-Flair spürt man vor der Partie am Sonntag zwischen dem TEV Miesbach und dem ESV Buchloe durchaus schon. „Wir müssen in jedem Fall die drei Punkte holen“, fordert TEV-Coach Simon Steiner unmissverständlich. Siegen oder Fliegen wäre vielleicht zu viel gesagt, aber Steiner stellt klar: „Das ist der Gegner, der in der Tabelle hinter uns bleiben muss.“ Da ist ein Heimsieg Pflicht.

Der ESV Buchloe dürfte allerdings auch der Konkurrent sein, gegen den die Rot-Weißen bislang die wohl unterschiedlichsten Leistungen gezeigt haben. Einem souveränen 7:0-Kantersieg zu Hause folgte zum Ende der Bayernliga-Vorrunde eine herbe 1:5-Klatsche im Allgäu. „Buchloe hat in dieser Saison sehr schwankende Spiele gezeigt“, sagt Steiner. „Sie haben ein paar richtig gute Partien gezeigt, aber auch einige schlechte.“ Die Pirates belegten nach der Vorrunde den siebten Rang und sind somit – von der Papierform her – das schwächste Team in der Gruppe B der Zwischenrunde.

Nicht zuletzt deshalb hofft der Miesbacher Trainer auf einen anderen Faktor. „Sie haben am Freitagabend zu Hause im Derby gegen Landsberg gespielt“, erklärt der Südtiroler. „Hoffentlich haben sie sich da verausgabt.“ Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Seine Mannschaft wisse genau, „um was es am Sonntag geht“, betont Steiner. Nur mit einem Dreier gegen Buchloe könnte sich sein Team ernsthafte Hoffnungen auf die ersehnte Playoff-Teilnahme machen.

Da will natürlich auch Florian Gaschke hin. Der 22-Jährige, der am Freitag in Lindau aus beruflichen Gründen fehlte, ist gegen Buchloe wieder mit von der Partie. Eine Verstärkung, die der TEV nur allzu gut gebrauchen kann. Unterdessen werden sich die Steiner-Schützlinge besonders vor Buchloes Top-Scorer Alexander Krafczyk in Acht nehmen müssen. Das 28-jährige Aushängeschild des ESV brachte es in 26 Partien auf satte 21 Treffer sowie 23 Assists. „Alleine wird er auch nicht funktionieren“, meint Steiner. Er brauche auch die beiden Nebenleute in seiner Angriffsreihe. „Solange wir als Team auftreten, mache ich mir da keine Sorgen“, bekräftigt der 31-Jährige. Größer dürften die Sorgen nur werden, wenn es am Sonntag nicht mit den drei Punkten klappt.

Markus Eham