Tobias Eder: „Ich will mehr Verantwortung übernehmen“

Miesbacher wechselt zur Düsseldorfer EG

von Christoph Fetzer schließen

„Ich war noch nie wirklich weg von daheim“, sagt Tobias Eder aus Miesbach. Jetzt wechselt der Stürmer vom EHC München zur Düsseldorfer EG.

Miesbach – Tobias Eder hat sich für eine Luftveränderung entschieden. Weg aus der Heimat, weg aus dem Süden. Der 21-jährige Eishockeyprofi aus Miesbach verlässt den EHC München und schließt sich der Düsseldorfer EG an. „Ich will etwas Neues sehen und andere Impulse setzen“, sagt Eder, der zusammen mit seinem Bruder Andreas kürzlich Vizemeister in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wurde (wir berichteten). „Das ist definitiv keine Entscheidung gegen München. Das war schon der Wahnsinn hier in den letzten vier Jahren.“

Nachdem Eder im Nachwuchs des TEV Miesbach und des EC Bad Tölz gespielt hatte, war er 2015 zum EHC München gewechselt. Junge Spieler bekommen dort bei den Kooperationspartnern viel Eiszeit und können sich entwickeln. In der vergangenen DEL-Saison bauten die Münchner gleich mehrere dieser jungen Spieler in die Mannschaft ein – auch weil viele Stammspieler verletzt fehlten. Eder spielte seine erste DEL-Saison, lief in der Hauptrunde 27 Mal auf, erzielte drei Tore und sammelte sieben Vorlagen. In den Playoffs kam er in vier Spielen zum Einsatz, im Finale gegen die Adler Mannheim bereitete er ein Tor seines Bruders Andreas vor. Auch in der Champions Hockey League, in der der EHC ebenfalls den Vizetitel holte, bestritt Eder acht Partien.

Nun ist es Zeit für den nächsten Schritt. Eder hätte vor drei Jahren wie einst sein Bruder nach Nordamerika gehen können, entschied sich aber dagegen. Jetzt verlässt er die Heimat. „Ich war noch nie wirklich weg von daheim“, sagt Eder. „In meinem Alter muss ich auf die eigene Entwicklung schauen. Ich will noch mehr Verantwortung übernehmen, als das in München möglich war.“

Niki Mondt, Sportlicher Leiter der Düsseldorfer EG, freut sich auf den Neuzugang. „Tobias Eder ist einer der talentiertesten Spieler seines Jahrgangs“, sagt Mondt. „Er wurde von vielen Klubs umworben. Ich freue mich, dass ihn unser Konzept überzeugt hat und er sich für die DEG entschieden hat.“

cf