Tobias Eder wechselt nach Berlin

Das 1:0 erzielte Tobias Eder im ersten Spiel gegen Tschechien. © Swen Pförtner/dpa

Tobias Eder wechselt zu den Eisbären Berlin, Niklas Heinzinger nach Bietigheim. Und Andreas Eder steht kurz vor dem Titelgewinn mit dem EHC Red Bull München.

Landkreis – Während Andreas Eder mit dem EHC Red Bull München auf dem besten Weg ist, die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen, haben zwei weitere Eishockey-Prrofis aus dem Landkreis einen neuen Verein gefunden: Sein Bruder Tobias Eder wechselt von der Düsseldorfer EG zum neunmaligen Meister Eisbären Berlin, Niklas Heinzinger geht zu den Bietigheim Steelers.

„Für mich geht mit dem Wechsel nach Berlin ein Traum in Erfüllung“, sagt Tobias Eder, der mit der deutschen Nationalmannschaft mitten in der WM-Vorbereitung steckt. „Die Eisbären sind einer der besten und renommiertesten Klubs in Deutschland. Ein Traditionsverein, der seinesgleichen sucht.“ Erst mal will sich Tobias Eder weiter für einen Platz im WM-Kader empfehlen. Die ersten beiden Testspiele verlor die deutsche Nationalmannschaft gegen Tschechien mit 2:6 und 1:5, im ersten Spiel schoss Eder aber das Tor zur 1:0-Führung.

Niklas Heinzinger, in den vergangenen zwei Saisons Eders Teamkollege bei der DEG, sucht sein Glück künftig in der DEL2 bei den Bietigheim Steelers. Die waren in der Saison 2022/23 nach zwei Jahren in der DEL wieder abgestiegen. Für Heinzinger ist das Umfeld zwar neu, die Liga aber bekannt. Bei den Krefeld Pinguinen, dem Kooperationspartner der DEG, bestritt er neun Spiele in der DEL2. Vor seinem Wechsel nach Düsseldorf war Heinzinger für Tölz ebenfalls in der zweiten Liga aufgelaufen.

Noch im Ligaspielbetrieb aktiv ist Andreas Eder. Und wie: Mit dem EHC Red Bull München hat er in der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft gegen den ERC Ingolstadt einen guten Start hingelegt. Die Münchner gewannen die ersten beiden Spiele mit 2:1 und 7:1. Für den Titelgewinn brauchen sie noch zwei weitere Siege. Eder stand in den beiden Spielen im Schnitt 13:34 Minuten auf dem Eis, spielte wie gewohnt Über- und Unterzahl und steuerte zum 7:1-Sieg in Spiel zwei einen Assist bei. Das dritte Finalspiel steigt am Dienstag um 19.30 Uhr in München. cf