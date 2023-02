Käpt’n Eder will bei DEB-U25 vorangehen

Vollen Einsatz zeigt Tobias Eder (r.) im Nationaltrikot, wie hier beim Deutschland Cup gegen Dänemark. Beim U25-Lehrgang will er vorangehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Als Kapitän führt Tobias Eder die U25 des Deutschen Eishockey Bundes aufs Eis. Der Miesbacher will vorangehen.

Miesbach – Große Ehre für Tobias Eder. Der Miesbacher darf die deutsche U25-Nationalmannschaft bei zwei Testländerspielen gegen die Slowakei als Kapitän aufs Eis führen. Am Mittwoch (18 Uhr) und Donnerstag (17.30 Uhr) treffen die beiden Teams in Michalovicze und Koice aufeinander. „Ich will als Kapitän mit Leistung vorangehen und die Jüngeren führen“, sagt Eder.

Bei den Worten „die Jüngeren“ stockt er kurz. Schließlich ist Eder selbst erst 24 Jahre alt. Aber bei dieser Maßnahme der deutschen Nationalmannschaft, die aus Trainingseinheiten und eben den beiden Spielen gegen die Slowakei besteht, ist Eder der Älteste. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) will für die Zukunft testen. Und so befinden sich im Kader auch Spieler, die fast fünf Jahre jünger sind als der Miesbacher.

Die Nationalmannschaft befindet sich vor allem auf der Trainerposition im Umbruch. Erst kürzlich wurde Harold Kreis als neuer Bundestrainer vorgestellt. Er ist in der Slowakei nicht mit dabei, stattdessen leitet sein Assistent Alexander Sulzer die Maßnahme. Den kennt Eder als Trainer schon vom Deutschland Cup im vergangenen Jahr, als der Miesbacher mit zwei Toren am Turniersieg der deutschen Nationalmannschaft beteiligt war. Sulzer und Eder standen auch zusammen als Spieler im Kader der Düsseldorfer EG, 2019/20 war das. Sulzer machte allerdings wegen einer Tumorerkrankung kein einziges Spiel.

Eder überzeugt auch bei DEG

Trainer damals: Harold Kreis, für den Eder von 2019 bis 2022 bei der DEG spielte. „Ich hoffe, dass das gut für mich ist“, sagt Eder. Das „Nord/Süd-Eishockey“, also das sehr direkte, schnörkellose Spiel, das Kreis gerne sieht, komme ihm entgegen, so Eder. Seit Kreis Bundestrainer ist, habe er noch keinen Kontakt mit ihm gehabt. „Aber ich hoffe, dass ich Chancen auf die WM-Vorbereitung habe, wenn ich meine Leistung bringe. Mein Ziel ist ganz klar die Weltmeisterschaft“, sagt Eder mit Blick auf das Turnier im Mai.

Argumente für eine Nominierung sammelt er aktuell in jedem Spiel. Für die Düsseldorfer EG, mit fünf Siegen in Serie formstärkste Mannschaft der Deutschen Eishockey Liga (DEL), hat Eder in dieser Saison schon 17 Tore geschossen. Damit hat er einen neuen persönlichen Bestwert aufgestellt und ist bester Torschütze der Mannschaft. Die DEG hat gute Chancen auf die direkte Playoff-Qualifikation.

Doch vor DEG kommt in diesen Tagen erst einmal DEB. Tobias Eder will auch bei der Nationalmannschaft zeigen, was er drauf hat. cf