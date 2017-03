Eisschwimmer Hans Kray liebt das Gefühl danach

Hans Kray ist in seinem Element. Der Eisschwimmer trainiert in der etwa sieben Grad kalten Leitzach bei Fischbachau.

„Ich bin Temperatur-unempfindlich“

von Julia Pawlovsky schließen

Hans Kray aus Fischbachau hat eine Leidenschaft: Eisschwimmen. In der Leitzach und im Spitzingsee trainiert zwei Mal in der Woche und war heuer bereits bei der Deutschen Meisterschaft.

Fischbachau – Der Winter in diesem Jahr war so, wie er sein sollte. Schnee, Eis und zeitweise Temperaturen im zweistelligen Minusbereich. Genau das Wetter von Hans Kray. Denn wenn es kalt ist, kommt der Fischbachauer auf Touren. Dann packt der 51-Jährige seine Badehose ein und springt in die Leitzach. Oder den Spitzingsee, wenn der nicht gerade zugefroren ist. Je kälter, desto besser. „Ich bin Temperatur-unempfindlich“, sagt Kray und lacht. Sein Hobby: Eisschwimmen. Heuer war er bei der Deutschen Meisterschaft.

Dabei ist Wettkampf eigentlich gar nicht Krays Sache. Früher war er leidenschaftlicher Radsportler, nahm an unzähligen Triathlons teil. Zwei Mal startete er beim Ironman in Roth, dem weltweit größten Wettkampf auf der Triathlon-Langdistanz. „Aber mir waren die Leute zu verkrampft“, sagt der Schreiner und Zimmerer. „Das hat mir keinen Spaß mehr gemacht.“ So verlegte er sich aufs Schwimmen – und seit zwei Jahren nicht mehr nur im Sommer.

+ Hans Kray macht Eisschwimmen aus Spaß. Für seine Trainingseinheiten würde sich der Fischbachauer Mitschwimmer wünschen. © Thomas Plettenberg „Wasser ist mein Element“, sagt der 51-Jährige. „Da hast du absolut deine Ruhe, es ist voll entspannt.“ Und so soll der Sport seiner Meinung nach sein: Ohne Leistungsdruck, aber durchaus mit einer gewissen Anforderung. Denn ganz ohne ist Eisschwimmen nicht. „Das ist gefährlich, man muss seine Grenzen kennen“, sagt Kray. Um Wettkampf zu betreiben, ist regelmäßiges Training wichtig, damit sich der Körper an die Kälte gewöhnt. „Die Temperatur kann man aushalten. Das ist Kopfsache. Sich aber darin zu bewegen, ist was anderes.“

Bei der Deutschen Meisterschaft in Burghausen (Landkreis Altötting) hatte das Wasser eine Temperatur von zwei, drei Grad. Unter den 300 Teilnehmern aus 20 Nationen waren auch Profis wie der deutsche Extremschwimmer Christof Wandratsch, der als erster ohne Pause und ohne Neoprenanzug den Bodensee in Längsrichtung durchquerte. Denn neben dem nationalen ging es auch um den Weltmeister-Titel. Geschwommen wurde über die Distanzen 50, 100, 200, 500 und 1000 Meter. Die Zeit ist zweitrangig. Es geht darum, die Strecke zu bewältigen.

„Es ist ein entspannter Sport unter Gleichgesinnten“, sagt der Fischbachauer. Deshalb hat er ihn sich ausgesucht. Kray wagte sich in Burghausen an die 200- und 500-Meter-Strecke. Für die kürzere Distanz brauchte er rund vier Minuten, für die längere etwa zehn. „Ich wollte gleichmäßig durchschwimmen und nix riskieren“, sagt er. „Das Gefühl danach ist es, was es ausmacht. Da ist viel Adrenalin dabei.“

Nächstes Jahr will sich Kray an den 1000 Metern versuchen. Dafür muss er aber noch trainieren. „Zwei Mal in der Woche ist ausreichend.“ Betreiben kann die Sportart jeder, unabhängig vom Gewicht, sagt Kray und lacht. Nur gesund sollte man sein. Seit der 51- Jährige auch im Winter schwimmt, war er nicht mehr krank. „Das ist auch ein Grund, warum ich das mache.“ Nur eine Sache würde er sich noch wünschen: Mitschwimmer. „Beim Radlfahren ist es auch schöner, wenn noch jemand dabei ist.“ Einzige Voraussetzung: „Das Element Wasser muss man mögen.“ Und sich überwinden. „Man muss es machen, sonst hat man das Gefühl nicht.“

jpa