Fischbachauer Damen gewinnen Bundesliga-Titel

Bei der DM dabei: die siegreichen Damen des EC Fischbachau (h.v.l.) Katharina Guggemos, Marianne Guggemos, Bärbel Dialler, Barbara Guggemos und Maria Dialler sowie die Hartpenninger Damen (v.v.l.) Lisa Poidl, Maria Fagner, Barbara Quercher, Cornelia Gattinger und Sandra Schneider. Unser Ziel war eigentlich der Klassenerhalt, aber es ist überraschend gut gelaufen. EC-Stockschützin Bärbel Guggemos über den Bundesliga-Titel. © Privat

Die Damen des EKC Fischbachau gewinnen die Bundesliga Süd und qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft. Der TSV Hartpenning ist als Fünfter ebenfalls dabei.

Fischbachau/Hartpenning – Ein sehr erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Eisstock-Damen aus dem Landkreis Miesbach. Bei der Rückrunde der Damen-Bundesliga Süd gewann die Moarschaft des EC Fischbachau den Titel. Auf Rang fünf landete der TSV Hartpenning. Damit haben sich die beiden Teams aus der Region für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Ausgetragen wurden der zweite und dritte Spieltag im Peitinger Eisstadion. Für den EC Fischbachau traten Katharina Guggemos, Marianne Guggemos, Bärbel Dialler, Barbara Guggemos und Maria Dialler an. Aufgrund des Ausfalls von Andrea Lambert mussten die TSV Damen ihre Aufstellung umstellen: Für Hartpenning waren Maria Fagner, Lisa Poidl, Cornelia Gattinger und Sandra Schneider sowie Ersatzspielerin Barbara Quercher angereist.

Die Hartpenningerinnen starteten gut, hatten dann allerdings einen kleinen Durchhänger und mussten sich gegen Engelsberg und Passau-Neustift deutlich geschlagen geben. Der TSV beendete den zweiten Spieltag mit 10:6 Punkten. Damit lag der TSV mit insgesamt 26:12 Punkten auf Platz fünf. Die Fischbachauerinnen hatten sogar einen noch besseren Tag erwischt und standen am Ende des zweiten Spieltags mit 34:6 Punkten, punktgleich mit Kühbach und Passau-Neustift auf dem dritten Platz.

Hartpenning konnte am Sonntag den fünften Rang behaupten und qualifizierten sich damit für die Deutsche Meisterschaft. „Mit dem fünften Platz können wir zufrieden sein, da uns viel abverlangt wurde. Bei der Deutschen Meisterschaft wollen wir so gut wie möglich mithalten, die eine oder andere Überraschung schaffen und vor allem Spaß haben“, sagte TSV-Sprecherin Sandra Schneider.

An der Spitze des Klassements entwickelte sich unterdessen ein spannender Dreikampf zwischen Kühbach, Passau und Fischbachau. Mit 40:6 Punkten sicherten sich die Fischbachauer Damen dank eines bärenstarken Schlusstags den ersten Platz und damit auch verdient den Sieg in der Bundesliga-Süd. „Unser Ziel war eigentlich der Klassenerhalt, aber es ist überraschend gut gelaufen. Die Mädels haben super aufgespielt und ihre Chancen gnadenlos ausgenutzt. Das hat an allen drei Spieltagen funktioniert, nur so war es möglich, dieses einmalige Ergebnis zu schaffen“, resümierte Bärbel Guggemos. Nun reisen die beiden Landkreis-Moarschaften am 28. Januar zur Deutschen Meisterschaft nach Regen.