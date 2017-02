Schicho happy: „Mein bester Weltcup“

Gute Ergebnisse im Skilanglauf

Elisabeth Schicho hätte nichts dagegen, in rund einem Jahr nach Pyeongchang zurückzukehren. Dann finden in der südkoreanischen Provinz die olympischen Winterspiele statt.

Die Skilangläuferin des SC Schliersee wüsste dann bereits, was sie erwartet, denn sie war zuletzt beim Weltcup in Pyeongchang im Einsatz.

„Die Loipen waren schön, und auch die Veranstaltung wurde gut organisiert“, sagt die 25-Jährige. „Es war rundum eine coole Erfahrung.“ Im Vergleich zu anderen Wettkämpfen reiste nur ein abgespeckter Tross an Weltcup-Athleten nach Südkorea. Schicho und Laura Gimmler waren die beiden einzigen Langläuferinnen des Deutschen Skiverbands, weil sich einige Kolleginnen wie etwa Sandra Ringwald, Hanna Kolb und Stephanie Böhler auf die WM in Lahti (Finnland) vorbereiten. Schicho hingegen hatte die WM-Norm trotz einiger guter Auftritte im Weltcup nicht geknackt.

Um die Erfahrung in Südkorea ist sie indes froh. Im Sprint belegte sie, wie berichtet, Platz 14, im Skiathlon Rang acht und im Teamsprint mit Gimmler den neunten Platz. Diese Ergebnisse würden nun eigentlich die WM-Norm erfüllen, kommen aber für das Großereignis einen Tick zu spät.

„Mit den Ergebnissen bin ich dennoch zufrieden. Es war mein bester Weltcup, wobei mich das Viertelfinal-Aus im Sprint geärgert hat“, sagt die 25-Jährige, die im Viertelfinale gegen ein Wiboard fuhr, das beim Einlaufen noch nicht dort gestanden war. „Im Teamsprint zum Abschluss ist mir leider etwas die Puste ausgegangen.“

Ihr großes Ziel ist es nun, 2018 bei den Winterspielen in Pyeongchang dabei zu sein. Klar ist, dass sie bis dahin einen weiteren Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung gehen muss. Die Zuversicht, dies zu erreichen, ist nach einer gelungenen Saison da. Schicho musste bis dato kein einziges Mal im Continental Cup starten, sondern kam durchgehend im Weltcup zum Einsatz – ein Erfolg, denn dies war der Schlierseerin in der Vergangenheit noch nicht gelungen.

In den nächsten Tagen wird sie sich zunächst regenerieren und am Stützpunkt Sonthofen auf die nächsten Aufgaben vorbereiten. Ob sie beim Weltcup im finnischen Otepää starten wird, entscheidet sich erst in den kommenden Tagen. In Otepää stehen erneut ein Sprint-Rennen sowie ein Wettkampf über zehn Kilometer in klassischer Technik auf dem Programm, ehe dann die WM in Lahti beginnt.

Marc Lamberger