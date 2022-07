Elisabeth Schicho zeigt norwegischen Sportlern das Oberland

Teilen

Das schöne Oberland zeigte Elisabeth Schicho (2.v.r) ihren norwegischen Sportlerinnen und Sportlern in den vergangenen Tagen. © Steffi Böhler/Pirvat

Ihre Wahlheimat ist Norwegen, jetzt hat die frühere Langläuferin Elisabeth Schicho einigen ihrer skandinavischen Sportler das Oberland gezeigt.

Schliersee – Seit gut eineinhalb Jahren ist Elisabeth Schicho nun Cheftrainerin beim größten Skiclub Norwegens. Dort in Kjelsas, einem Stadtteil im Norden von Oslo, lernt sie Tag für Tag die Umgebung neu kennen. Häufig zeigen ihr ihre Schützlinge, die allesamt Anfang 20 sind, die schönsten Langlaufloipen und Ecken in ihrem Heimatland.

Dafür hat sich die 31-jährige Schlierseerin jetzt revanchiert. Schicho hat die 14 besten Athletinnen und Athleten, von denen einige schon Top-Ten-Ergebnisse im Weltcup vorzuweisen haben, nach Deutschland eingeladen. „Das war mein Projekt des Sommers“, erzählt Schicho, die mit 28 Jahren ihre Langlaufkarriere beendet hatte und seitdem in Norwegen als Trainerin arbeitet und studiert. Der BWL-Bachelor ist abgeschlossen, nun beginnt sie einen Master in „Leadership and Organisational Psychology“. „Ich wollte ihnen zeigen, wo ich herkomme und wo ich trainiert habe“, erzählt Schicho. „Aber auch unsere Berge und ein bisschen Kultur.“ So standen in Schliersee neben einem Ausflug auf die Brecherspitz auch ein Besuch im Wasmeier Museum auf dem Programm. Der hiesige Skiclub unterstützte Schicho bei ihrem Vorhaben und stellte seinen Vereinsbus zur Verfügung.

Auch in Ruhpolding, Schichos alter Trainingsheimat, war die norwegische Reisegruppe unterwegs. Dort war aber auch ein bisschen Training angesagt. Mit dabei waren zudem einige deutsche Athleten, die in Ruhpolding trainieren. Beispielsweise traf der Holzkirchner Lucas Bögl auf seine Kollegen aus dem langlaufbegeisterten Skandinavien. „Luci war beim Skirollern (Langlaufen mit Rollen auf Asphalt; d. Red.) der Beste“, plaudert Schicho aus dem Nähkästchen. Am Ende des zehntägigen Bayern-Ausflugs brachte Schicho ihre Schützlinge wieder zum Flughafen. „Ihnen hat es richtig gut gefallen bei uns“, sagt die Schlierseerin.

Bis Anfang August bleibt sie noch im Heimaturlaub, ehe sie wieder zurück in ihre Wahlheimat Oslo fliegt. „Das sind zwei super Wochen im Sommer. Pflichtprogramm sind das Tennisturnier und das Seefest in Schliersee“, sagt Schicho.