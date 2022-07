„Endlich a Fuchzger!“: Sabrina Zeug vierfache bayerische Senioren-Meisterin

Um 99 Zentimeter hat Sabrina Zeug ihre Bestleistung im Hammerwurf verbessert. © Ludwig Stuffer

Sabrina Zeug hat ihre persönliche Bestweite im Hammerwurf deutlich gesteigert und endlich die 50 Meter geknackt. Bei den Bayerischen Wurf-Meisterschaften holte sie vier Titel.

Landkreis – Für einen bayerischen Senioren-Athlet ist diese Sommer-Saison durchaus interessant. Zumal heuer alle Höhepunkte in Oberbayern stattfinden, mit den Deutschen Meisterschaften Mitte September in Erding als Höhepunkt. Einen ersten Test absolvierte Sabrina Zeug von der SG Hausham bei den Bayerischen Wurf-Meisterschaften im Münchner Dantestadion bei ihrer Premiere als Seniorin.

Eine Altersschwäche war bei der 30-Jährige nicht erkennbar: Vielmehr präsentierte sie sich im Trikot der LG Oberland im Hammerwurf der W30 in einer überragenden Verfassung. Mit 50,96 Metern wurde sie nach dreieinhalb blitzschnellen Umdrehungen neue bayerische Meisterin. Ihren persönlichen Rekord steigerte sie um 99 Zentimeter. Bereits im ersten Versuch stieß sie einen kleinen Jubelschrei aus und freute sich riesig nach einer Leistung von 50,34 Metern: „Endlich a Fuchzger!“. Dass diese Leistung kein Zufall war, bewiesen auch der dritte Versuch mit 50,28 Metern und ihr neuer Rekord im vierten Durchgang.

Im Alleingang eroberte die Haushamerin zwei weitere Goldene: im Kugelstoßen mit 13,43 Metern und im Speerwurf mit 38,21 Metern. Im Diskuswurf sicherte sie sich ihren vierten Bayern-Titel: Mit 42,71 Metern lag sie deutlich vor Marion Neubert (33,26/LG Bayerwald).

Weitere Landkreis-Athleten erfolgreich

Im Trikot der LG Oberland und für die SF Föching ging Reinhard Abram in die Wettkämpfer der M60. Im Hammerwurf, seiner Spezialdisziplin, gelangen dem 63-Jährigen 40,22 Meter. Damit wurde er neuer bayerischer Vize-Meister hinter dem favorisierten Andreas Bauer (44,73/TV Burglengenfeld). Auch im Diskuswurf-Finale lief es gut für Abram: Mit 38,56 Metern gewann er auch hier den Vize-Titel, knapp hinter Heiko Ritz (39,66/LG Stadtwerke München).

Die Haushamerin Bianca Klett kehrte in der Landeshauptstadt nach einer langen Wettkampfpause in das Geschehen zurück. Nach ihren Erfolgen in der Jugend knüpfte die 42-Jährige nahtlos an ihre alten Erfolge an. Im Trikot der LG Stadtwerke München wurde sie neue bayerische Meisterin im Kugelstoßen der W40: Mit überlegenen 11,97 Metern eroberte sie Gold vor ihrer Teamkollegin Tanja Henkel (9,77). Auch im Diskuswurf ließ Klett nichts anbrennen: Mit 31,68 Metern wurde sie Bayern-Meisterin vor Henkel (30,76).

Die gebürtige Föchingerin Martina Greithanner absolvierte in München ebenfalls zwei Starts. Die 48-Jährige dominierte das Kugelstoßen der W45: Sie wuchtete die Vier-Kilo-Kugel auf 11,66 Meter und siegte deutlich vor Tanja Altmann (9,80/LG Erlangen). Im Diskuswurf demonstrierte sie ebenfalls ihre Vormachtstellung: Mit 38,38 Metern holte sie ihren zweiten Meistertitel vor Altmann (26,10).

