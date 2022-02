Entwicklung erkennbar, aber TV-Damen verlieren deutlich

Wichtig für den Aufbau der TV-Damen ist Regina Hegyesi, die nach einer Verletzung zurückgekehrt ist. © Privat

Die Damen des TV Miesbach kassieren gegen die BC Hellenen München III eine deftige Niederlage, es ist aber eine Entwicklung erkennbar.

Miesbach – Die noch sieglosen Miesbacherinnen haben die zweite Mannschaft des BC Hellenen München empfangen und gegen eines der Top-Teams der Bezirksliga klar verloren. Mit Regina Hegyesi war nach langwieriger Verletzung eine wichtige Spielerin für die Aufbau-Position in den Kader von TV-Trainer Marc Gricar zurückgekehrt. Den Start bestimmten die Gäste, die, wie schon beim Hinspiel, mit schnellem Umschaltspiel punkten konnten. Nach einer Auszeit kamen die Miesbacherinnen besser in die Partie und konnten den Rückstand zum Viertelende mit 6:15 in Grenzen halten.

Im zweiten Abschnitt waren es aufseiten der Hellenen die schnelle Aufbauspielerin Khanh Doung und Center Tanja Kantelhardt, die zeigten, warum sie auf Platz zwei und drei der ligaweiten Scorer-Liste liegen. In der Miesbacher Zone waren zu große Räume, in die die erfahrenen Münchnerinnen immer wieder stoßen konnten. Die elf im zweiten Abschnitts erzielten Punkte Miesbachs gingen allesamt auf das Konto von Hanna Huber und Amelie Fischer, die mit schönen Distanzwürfen trafen.

Nach dem Seitenwechsel bauten die BC-Damen mit Punkten aus Fast-Breaks ihren Vorsprung beständig aus. Im Miesbacher Aufbauspiel klappen die Pässe und Laufwege besser, von den erfahrenen Münchnerinnen können sie sich jedoch noch eine ganze Scheibe abschneiden. Diese ließen nur vier Punkte zu.

Der Schlussabschnitt zeigte über weite Strecken das gleiche Bild mit leichten Punkten für die weiterhin ungeschlagenen Gästinnen. Am Ende stand ein 30:79, das trotz der Deutlichkeit eine gute Entwicklung zeigt. Siege müssen die Miesbacherinnen gegen andere Teams einfahren. mm

TV Miesbach – BC Hellenen II 30:79 (17:34)

TV: Fischer 12, Huber 10, Bytyci, Hegyesi, Mair, Kümpfbeck je 2, Kuss, Lill, Petrariu.