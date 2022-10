Erfreulicher Rück- und Ausblick beim Skiverband Oberland

Die Führungsmannschaft des SVO: (v.l.) Stephan Burger, Dritter Vorsitzender Mik Broschart, Hanna Frey, Jan Richter, Sabine Danner, Zweiter Vorsitzender Jonas Lerchenmüller, Martin Gatter, Markus Poller, Benedikt Westner und Erster Vorsitzender Paul Chini. Nicht im Bild: Andreas Polke, Ferdl Eichner und Niko Bodarenko. © Ewald Scheitterer

Bei der Hauptversammlung blicken die Verantwortlichen des TSV Bad Wiessee glücklich auf die vergangene Saison zurück - und hoffnungsvoll in die kommende voraus.

Bad Wiessee – Vor allem bei den alpinen Skifahrern und den Langläufern befindet sich der regionale Nachwuchs derzeit auf einem Höhenflug. Dies wurde am Dienstag in der Hauptversammlung des Skiverbands Oberland (SVO) überdeutlich. So berichtete der nordische Sportwart Oliver Kesper von der „erfreulichsten Saison der letzten Jahre“. Markus Poller, alpiner Sportwart, sagte strahlend: „Im Deutschen Schülercup (DSC) des Winters 2021/22 haben wir bei den Mädchen mit Romy Ertl und Rosanna Schwaiger die Plätze eins und drei belegt, bei den Buben mit Quirin Lechner Rang zwei.“

Paul Chini der alte und neue Erste Vorsitzende des flächenmäßig kleinsten deutschen Skiverbands beklagte die Einschränkungen der zurückliegenden Jahre wegen der Corona-Pandemie und sagte: „Nichts ist mehr so, so wie es früher einmal war. Es gilt nun, mit Kreativität und Entschlossenheit das Beste daraus zu machen.“ In dem Bestreben sportlich den hohen Leistungsstandard zu halten, werde mehr und mehr im Trainerbereich auf den professionellen Bereich gesetzt: „Die Zahl der hauptamtliche Trainer ist in meiner Amtszeit von zwei auf sieben gestiegen.“ Freilich ist dies nicht zum Nulltarif möglich: „Die stetig steigenden Kosten bleiben so ein ständiger Begleiter der Verbandsarbeit.“ In diesem Zusammenhang bedankte er sich beim Bayerischen und beim Deutschen Skiverband für die Unterstützung und bei den zahlreichen Sponsoren für die Zuwendungen.

Bei den Langläufern wurden im Raiffeisen-Cup im zurückliegenden Winter bis zur U18 insgesamt 240 Teilnehmer gezählt. Die kamen aus 15 Vereinen und absolvierten sechs Rennen. Eine durchweg positive Resonanz hätten neben den sportlichen Erfolgen die Bayerischen Meisterschaften zuletzt in Lenggries gebracht, wie Kesper ausführte.

Vorstandsteam neu gewählt

An die 25 aktive Biathleten, Tendenz steigend, zählte Hanna Frey, die Sportwartin dieser Disziplin. Während die Schüler noch in Großhartpenning trainieren können, „haben wir für die Jugend bei uns keine Ausbildungsmöglichkeit. Die müssen da regelmäßig ins Werdenfelser Land fahren.“ Andreas Polke, Sportwart Snowboard, freute sich, dass es mit Bredlsport Oberland neben dem SC Miesbach (Stützpunkt Ost) jetzt auch im Isartal (Brauneck) einen Stützpunkt gibt. Nachwuchscamps würden künftig zudem am Braunecke, dem Sudelfeld und im Spitzinggebiet abgehalten.

Auf Wunsch von Poller und Chini sollten bei den Sparkassen-Cup-Rennen die Jugendklassen (U18) künftig gestrichen werden. Doch die Mitgliedsvereine erteilten dem Bestreben mit großer Mehrheit eine Absage. „Es kann doch nicht sein, dass wir für die Aktiven, die aus den Schülerklassen herausgewachsen sind, kein Rennangebot mehr haben“, wurde etwa argumentiert.

Die Neuwahlen des SVO-Vorstands erbrachten die aktuelle Führungsmannschaft: Erster Vorsitzender Paul Chini, Zweiter Vorsitzender Jonas Lerchenmüller, Dritter Vorsitzender Mik Broschart, Schatzmeister Stephan Burger, die Sportwarte Markus Poller (alpin), Martin Gatter (Jugend-Langlauf), Benedikt Westner (Schüler-Langlauf), Hanna Frey (Biathlon), Andreas Polke (Snowboard), Ferdl Eichner (Freestyle) und Niko Bodarenko (Freeski) sowie die Beisitzer Toni Schwinghammer, Karl Kienbacher, Ottmar Fuchs und Michaela Schmotz. Helga Zimmermann, die Vorsitzende des BLSV-Sportkreises Miesbach, würdigte das Ehrenamt im SVO und überreichte einen Gutschein in Höhe von 400 Euro.