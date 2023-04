Erster Rückschlag für Miesbachs Basketballer in der Relegation

Viele Chancen ließen die Miesbacher (orange) vor allem im ersten Viertel ungenutzt. © Privat

Die Basketballer des TV Miesbach verlieren in Trostberg mit 65:68 und kassieren damit den ersten Rückschlag in der Relegation.

Miesbach – Dämpfer für die Aufstiegsambitionen der Miesbacher Basketballer: In der Aufstiegsrunde der Bezirksklasse Südost mussten sie sich beim TSV Trostberg mit 68:65 geschlagen geben. Dass es ein ganz anderes Spiel als das noch deutlich gewonnene Hinspiel werden würde, war allen klar – und doch kam die Niederlage überraschend. Während Trostberg wieder auf Spielertrainer Roman Orben setzen konnte, musste der TV auf ihren besten Werfer aus dem Hinspiel verzichten: Dennis Hadziabdic musste krankheitsbedingt zu Hause bleiben.

Nach einem ausgeglichenem Anfangsviertel mit mehreren unzureichend zu Ende gespielten Überzahlsituationen und anderen Leichtsinnsfehlern führten die Miesbacher mit einem Zähler, ehe sie zu Beginn des zweiten Abschnitts einen 13:0-Lauf hinlegten, bei dem die endlich in gute Abschlussposition gebrachten Center um Tamas Nagy punkten konnten. Bis zur Pause erspielte sich der TV eine 42:27-Führung heraus.

Doch anders als im ersten Aufeinandertreffen war noch nichts entschieden. Die Hausherren machten dem TV mit ihrer Box+eins-Verteidigung das Leben schwer, während Miesbach Trostberg zu viel Raum ließ, was die Gastgeber aus der Halbdistanz vermehrt zu nutzen wussten. Elf Punkte Abstand zu Beginn des Schlussviertels schmolzen so Stück für Stück zusammen, da trotz Auszeiten und Wechsel aufseiten des TV keine Verbesserung geschah. Mit vier erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen im letzten Viertel vergrößerte dann Trostbergs Kapitän Orben die Sorgen des TV. Hatten die TV-Korbjäger das ganze Spiel die Führung inne, wechselte diese in der allerletzten Minute und Miesbach gab den Sieg noch aus der Hand.

Umso ärgerlicher, da am Sonntag Tabellenführer TSV Freilassing in Rosenheim Punkte lassen musste und so am kommenden Wochenende ein Auswärtssieg des TV in Freilassing Pflicht ist, um nicht schon für eine Entscheidung in der Aufstiegsrunde zu sorgen. mm

TSV Trostberg – TV Miesbach 68:65 (27:42)

TV: Nagy 16, Brunner 10, El-Accad 10, Kaynak 8, Adam 7, Fresser 7, Ludwig 5, Meyer 2, Lobinger.