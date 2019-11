Erstes Auswärtsspiel für Basketballer des TV Miesbach

Zu Gast beim Aufsteiger

Nach einer Woche Pause sind die Basketballer des TV Miesbach wieder im Einsatz. Am Sonntag geht es zum Aufsteiger TSV Freilassing.

Miesbach – Ihr erstes Auswärtsspiel der Saison bestreiten die Basketballer des TV Miesbach an diesem Sonntag. Dabei kommt es in der Kreisliga Südost zum Duell zwischen Absteiger (Miesbach) und Aufsteiger (TSV Freilassing).

TSV Freilassung hat gefährlichen Distanzschützen

Nach zwei knappen Niederlagen feierte Freilassing am vergangenen Spieltag gegen Grafing II den ersten Erfolg. Die Miesbacher streben indes ihren dritten Sieg in Serie an. Gegenüber dem Spiel gegen Seeon ist aber eine Steigerung – vor allem in der Defensive – nötig. Ein besonderes Augenmerk sollte hier auf Freilassings Distanzschützen Andreas Stöttner liegen, der in den drei Spielen bereits 16 Mal von jenseits der Drei-Punkte-Linie traf.

TV Miesbach fast komplett

Matthias Acher, Marc Doll und Markus Lux haben ihre Verletzungen und Krankheiten auskuriert und kehren in den Miesbacher Kader zurück. Nicht mit an Bord sind Martin Lobinger und der zuletzt unter dem Korb auftrumpfende Harold Martinez. Andere Miesbacher plagen sich mit Wehwehchen, Trainer Damir Hadziabdic erwartet „ein schweres Spiel.“

