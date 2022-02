Extreme Kälte: Biathlon-Massenstart bereits am Freitag

Zurück in der Spur: In der Verfolgung hatte sich Vanessa Hinz mit einer starken Performance bei den Olympischen Winterspielen zurückgemeldet. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Kälte droht zum Problem zu werden, deshalb wird der Massenstart der Biathletinnen bei den Olympischen Winterspielen vorverlegt.

Schliersee – Während über Deutschland das Sturmtief „Ylenie“ zieht, müssen sich die Biathletinnen bei den Olympischen Spielen vor extremer Kälte fürchten. Die Vorhersagen für das Wochenende haben jetzt eine Vorverlegung des Massenstartrennens der Damen nötig gemacht. Statt wie geplant am Samstag, findet der letzte Wettkampf für die Biathletinnen schon am Freitag um 15 Uhr Ortszeit (8 Uhr deutscher Zeit) statt. Mit dabei ist mit Startnummer 28 auch die Schlierseerin Vanessa Hinz, die am Mittwoch mit der Staffel die erste olympische Medaille ihrer Karriere gewonnen hat (wir berichteten).

Die Erleichterung war groß für das deutsche Biathlon-Team nach dem Gewinn der Bronzemedaille für die Damen-Staffel am Mittwoch. Zwar zählt die 29-Jährige im Massenstart nicht zu den Medaillenkandidatinnen, doch die Biathletin vom SC Schliersee war in den vergangenen Jahren gerade bei Großereignissen immer wieder für eine Überraschung gut. Gelingt es ihr, die Leistungen aus der Verfolgung und der Staffel erneut abzurufen und vor allem sicher zu schießen, dürfte einem gelungen Olympia-Abschluss von Vanessa Hinz nichts im Wege stehen. emi