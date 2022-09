Familienerfolg: Lina und Katja Kronschnabl gewinnen ihre Altersklasse beim Thiersee-Triathlon

Von: Sebastian Schuch

Sieg mit Verbesserung: Lina Kronschnabl (M.) freute sich über ihren Erfolg in Thiersee. © Privat

In der Altersklasse getrennt, in der Leidenschaft vereint: Lina und Katja Kronschnabl vom Medius Schachenmeier Bike Base Team gewinnen beim Thiersee-Triathlon.

Landkreis – Zwei Siege durfte das Medius Schachenmeier Bike Base Team kürzlich beim Thiersee-Triathlon bejubeln: Lina Kronschnabl gewann bei den Frauen U23, Mutter Katja bei den W50-59.

Der Wettbewerb über die olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, zehn Kilometer Laufen) startete für sie jedoch unterschiedlich: Während Lina Kronschnabl sich von Beginn an im Windschatten einer schnellen Schwimmerin halten konnte, war Katja Kronschnabl die meiste Zeit alleine unterwegs. Das kostete Kraft und ließ das Schwimmen nahezu endlos erscheinen.

Als sechste Frau wechselte Lina Kronschnabl auf die Radstrecke und konnte einige Kontrahentinnen überholen. Doch dann löste sich die Platte ihres Radschuhs. Folglich war ihr Fuß nicht mehr auf dem Pedal fixiert, und sie konnte nicht mehr so fest treten. Dennoch ging sie als dritte Frau auf die Laufstrecke. Auch Katja Kronschnabl, die aktuell für die Ironman-WM auf Hawaii trainiert, konnte auf dem Rad Plätze gutmachen, sodass sie als zwölfte Frau die zwei Räder abstellte.

Das Training für die WM machte sich auf der Laufstrecke bemerkbar: Katja Kronschnabl lief die viertschnellste Zeit aller Frauen und sicherte sich so den deutlichen Sieg in ihrer Altersklasse. Mit 2:46:26,0 Stunden belegte sie zudem bei den Frauen den neunten Platz. Zehn Minuten schneller als im vergangenen Jahr war Lina Kronschnabl mit 2:34:50,1 Stunden. Damit gewann auch sie klar in ihrer Altersklasse und belegte bei den Frauen den vierten Platz.

Weitere Landkreis-Starter

Ebenfalls für das Landkreisteam im Einsatz war Markus Appel auf der Sprintdistanz, auf der auch die Tiroler Meisterschaften ausgetragen wurden. Bei den M 50-59 beendete Appel seine lange Verletzungspause, und die war ihm auch noch etwas anzumerken. Dennoch belegte er mit 1:16:26,5 Stunden einen guten neunten Platz in seiner Altersklasse.

Moritz Leihkamm von den SF Fischbachau wurde auf der olympischen Distanz mit 2:30:53,0 Stunden Achter der M30-39. Auf der Sprintdistanz belegte in dieser Altersklasse Christoph Schuster vom SC Miesbach mit 1:19:22,7 Stunden ebenfalls Platz acht, Valentin Schönhaar (SC Schliersee) folgte mit 1:28:13,4 Stunden auf Platz 13; bei den W30-39 errang Melanie Brosseder (SC Schliersee) mit 1:36:32,0 Stunden den fünften Platz. ses