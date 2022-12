Fast perfekter Handballtag beim TSV Schliersee - Heimsieg gegen Sauerlach

Von: Sebastian Schuch

Unter anderem die Wurfgenauigkeit konnten die Teilnehmer beim Handballtag des TSV Schliersee in der Haushamer Dreifacht-Turnhalle unter Beweis stellen. © Thomas Plettenberg

Der große Handballtag des TSV Schliersee war ein voller Erfolg - und wurde vom Heimsieg der Herren abgerundet.

Schliersee – Der große Handballtag des TSV Schliersee in der Haushamer Dreifach-Turnhalle war ein voller Erfolg: Nicht nur kamen viele interessierte Kinder und probierten den im Oberland doch eher raren Sport aus, auch die Herrenmannschaft konnte mit dem zweiten Saisonsieg ihren Teil zum Gelingen beitragen.

„Es ist immer eine gelungene Aktion, wenn man sieht, dass Kinder sich gerne bewegen und Talent und Spaß am Ball haben“, berichtet Bernhard Kapfberger vom TSV. Bei einem Parcours konnten Interessierte an verschiedenen Stationen ihre Wurfgeschwindigkeit messen oder ihre Wurfgenauigkeit und Beweglichkeit unter Beweis stellen. „Viele Kinder haben das zu einem Wettkampf mit ihren Eltern gemacht“, sagt Kapfberger. Gemeinsam standen die rund 50 bis 70 Kinder später mit ihren Eltern beim Handballspiel mit gemischten Mannschaften auf der Platte.

„Das war eine gute Möglichkeit für den Verein, sich zu zeigen“, resümiert Kapfberger. Gerade nach den Corona-Jahren. „Das Interesse am Handball ist da und die Eltern schauen, was ihren Kindern Spaß macht.“ Nun gelte es, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Für das kommende Jahr ist eine Wiederholung geplant. Einziger Wermutstropfen: Das Spiel der C-Junioren, das den Handballtag mit dem Spiel der Herren verbinden sollte, musste wegen Krankheit abgesagt werden.

Carmen Theer wieder auf der Trainerbank

Doch davon ließ sich die Truppe von Trainerin Carmen Theer, die nach ihrer Auszeit erstmals wieder auf der Bank saß, nicht beirren. Gegen den TSV Sauerlach III, den Zweiten der Bezirksklasse 3, zeigten die Schlierseer, dass sie auch gegen vermeintliche Spitzenteams der Liga gewinnen können. „Wir haben schon Respekt vor der Mannschaft gehabt“, berichtet Kapfberger. Doch dieser sei nie übermächtig geworden. Stattdessen lieferten sich die beiden TSVs von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe, in dem sich bis zur Halbzeit (12:10) kein Team absetzen konnte.

Das gelang den Schlierseern nach dem Seitenwechsel unter anderem Dank Sebastian Nolte, der sechs seiner sieben Treffer im zweiten Durchgang erzielte. Im Tor war Michael Huber, der den verletzten Valentin Brnada ersetzte, ein sicherer Rückhalt. „Er hat tolle Paraden gezeigt“, lobt Kapfberger – auch die ganze Mannschaft: „Jeder seine individuellen Stärken auf die Platte gebracht. Dann können wir auch gegen vermeintliche Top-Gegner gewinnen.“ Zumal die Schlierseer nach dem 28:22 mit 155 Gegentreffern nach sieben Partien die zweitbeste Defensive stellen. „Im Angriff ist dafür noch Steigerungspotenzial“, meint Kapfberger angesichts von 140 Treffern, den zweitwenigsten der Liga.

Die nächste Möglichkeit, am Torverhältnis zu arbeiten, hat der TSV am Sonntag. Um 20 Uhr steht bei HT München V das letzte Spiel des Jahres an. „Sie sollen eine richtige Herrentruppe sein, eine harte Nuss“, blickt Kapfberger voraus.

TSV Schliersee – Sauerlach III 28:22 (12:10)

TSV: Weber 7, Nolte 7, Montag 5, Merkel 4, T. Kapfberger 2, Regauer 2, Baumann 1, Woltereck, Schäffer, Bügler, Huber (T).