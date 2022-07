Fuchs nach EM-Debüt: „Eine richtig coole Erfahrung“

Von: Sebastian Schuch

Magdalena Fuchs vom RSV Irschenberg bei der EM in Portugal. © João Fonseca Photographer

Nach der Silbermedaille in der Mannschaftsverfolgung berichtet Magdalena Fuchs vom RSV Irschenberg von ihrem EM-Debüt.

Irschenberg - Bei ihrem Debüt bei der Europameisterschaft gewann Magdalena Fuchs (U19) vom RSV Irschenberg auf Anhieb die Silbermedaille in der Mannschaftsverfolgung. Auch sonst überzeugte die 16-Jährige. So schätzt sie selbst ihre Leistung in Anadia (Portugal) ein.

Magdalena, Silber beim EM-Debüt. Hast Du damit gerechnet?

Ich habe gewusst, dass wir ein starkes Team sind. Aber ich habe selbst nicht gewusst, wo ich stehe, weil ich noch fast keine internationalen Rennen gefahren bin. Die Überraschung war also groß, auch wenn ich mit ein paar Erwartungen nach Portugal gefahren bin.

Zum Beispiel?

Im Punktefahren habe ich auf eine Medaille gehofft. Da lag ich bis zur letzten Wertung auf Platz drei. Die hat sich die Belgierin geholt und mich damit überholt. Am Anfang war ich schon ein bisschen enttäuscht. Am nächsten Tag habe ich mich schon wieder gefreut, weil ich ein starkes Rennen gefahren bin.

Die Medaille hattest Du ja schon vom Mannschaftszeitfahren.

Das war richtig cool. In der Quali sind wir Bestzeit gefahren. Da habe ich mich richtig gut gefühlt. Im ersten Lauf haben wir Spanien recht früh eingeholt und Kräfte sparen können. Leider haben wir im Finale gegen Italien einen technischen Fehler gemacht. Den haben wir in der kurzen Zeit nicht mehr gutmachen können. Aber mit Silber bin ich sehr glücklich.

Davor warst Du schon bei den Straßenrennen im Einsatz. Wie liefen die aus Deiner Sicht?

Mit dem Einzelzeitfahren bin ich sehr zufrieden. Ich hatte mir die Top Ten als Ziel gesetzt und als Neunte erreicht. Der Kurs war technisch schwer, aber gut zu fahren.

Was nimmst Du abseits des Sportlichen mit aus Portugal?

Es war eine richtig coole Erfahrung, ein so großes internationales Rennen wie die EM zu fahren. Es war auch super, den Spirit zu erleben, wie alle mitgefiebert und sich miteinander gefreut haben.

Wie geht es weiter?

Am Wochenende finden die Deutschen Zeitfahrmeisterschaften statt. Am 10. August fahre ich zur WM-Vorbereitung nach Frankfurt/Oder. Die WM beginnt am 23. August in Tel Aviv.

Das Gespräch führte Sebastian Schuch.