Wall überzeugt, Gmund geht unter - vier Spiele abgesagt

Fußball A-Klassen 3 und 4

von Michael Eham schließen

Der starke Regen hat am Feiertag zu vier Spielabsagen in den A-Klassen 3 und 4 geführt. Auch die übrigen Begegnungen fielen aus Landkreis-Sicht durchwachsen aus. Nur Wall überzeugte.

Landkreis – Gleich vier Spiele in den A-Klassen 3 und 4 fielen am Feiertag dem Wetter zum Opfer. Die Dritte Mannschaft der SG Hausham wäre beim TSV Sauerlach angetreten, die Zweite hätte den Lenggrieser SC empfangen. Der FC Real Kreuth II hätte den SC Reichersbeuern zu Gast gehabt, und der TSV Hartpenning hätte sich gegen Sachsenkam beweisen müssen.

SF Fischbachau – TSV Schliersee 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 (45.) Bonleitner, 1:1 (72.) Hallweger. Rot: Simsch (TSV/83./Tätlichkeit).

Nach der Reserve der SG Hausham haben auch die SF Fischbachau als zweiter Abstiegskandidat dem TSV Schliersee einen Punkt abgetrotzt. Bei schwierigen Platzverhältnissen entwickelte sich ein Kampfspiel. Schliersee versuchte, spielerische Lösungen zu finden. Die tief stehenden Sportfreunde setzten derweil meist auf Konter. „Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht“, ärgert sich Schliersees Spielertrainer Christian Strobl. „Das war jetzt unser fünftes Unentschieden. Das bringt uns nicht wirklich weiter.“ Sein Gegenüber Sebastian Schmid ist zufrieden mit dem Punkt. „Wir müssen die Sache langsam angehen“, meint der neue Trainer in Fischbachau. Ein durch Alexander Bonleitner abgeschlossener Konter brachte die Platzherren in Front. Erst nach dem Seitenwechsel erzielte Sebastian Hallweger den verdienten Ausgleich für Schliersee.

SC RW Bad Tölz – SF Gmund 11:0 (8:0)

Tore: 1:0 (3.) Giachlone, 2:0 (5.) Giachlone, 3:0 (17.) Baumgärnter (FE), 4:0 (21.) Geisler, 5:0 (26.) Selmani, 6:0 (27.) Giachlone, 7:0 (36.) Kocygit, 8:0 (43.) Barrie, 9:0 (81.) Giachlone (FE), 10:0 (85.) Vasicek, 11:0 (90.) Geisler.

„Mund abputzen und weitermachen“ muss das Motto der Sportfreunde Gmund nach dem Spiel beim SC RW Bad Tölz sein. Mit 0:11 gingen die Gmunder beim Tabellenführer unter – allerdings unter besonderen Umständen: Trainer Christian Voulgaris fehlten kurzfristig drei kranke und drei verletzte Spieler. „Wir haben dann mit einem A-Jugendspieler und fünf Spielern aus der Reserve spielen müssen“, erklärt Voulgaris. Trotzdem hätten seine Jungs in der zweiten Halbzeit nicht komplett aufgegeben und nach dem 0:8-Halbzeitstand „nur noch drei Tore kassiert“. Trotz der deftigen Klatsche ist der Trainer optimistisch: „Die Jungs wissen jetzt, worum es geht.“

SC Wall – SV Miesbach II 7:2 (2:1)

Tore: 0:1 (18.) Stoib, 1:1 (20.) Schumacher, 2:1 (22.) Schumacher, 3:1 (50.) Schumacher, 4:1 (52.) Ambacher, 5:1 (54.) Estner, 6:1 (60.) Berchtold, 6:2 (79.) Stoib, 7:2 (84.) Ambacher.

Der SC Wall hat sich mit dem 7:2-Erfolg über die Reserve des SV Miesbach den zweiten Platz in der A-Klasse 3 zurückerobert. „Das war ein hochverdienter Sieg“, sagt Walls Vorsitzender Sepp Bernöcker. Das sah in der Anfangsphase noch anders aus. Miesbach spielte mutig nach vorne und erarbeitete sich Chancen. Florian Stoib nutzte eine davon zur Führung. Die Antwort des Sportclubs folgte bald. Dominik Schumacher drehte die Partie mit einem Doppelschlag. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Platzherren binnen 15 Minuten auf 5:1. „Da haben wir geschlafen und Wall war die schlauere Mannschaft“, findet Miesbachs Sprecher Dominic Städter.

SV Wackersberg – FC Rottach-Egern 5:1 (1:0)

Tore: 1:0 (38.) Holzner, 2:0 (60.) Angermeier, 2:1 (67.) Schlichtner, 3:1 (79.) Angermeier, 4:1 (83.) Angermeier, 5:1 (88.) Angermeier.

Für kurze Zeit hat der FC Rottach-Egern an der Sensation geschnuppert. Gegen den SV Wackersberg gab es nach 90 Minuten allerdings doch eine 1:5-Niederlage. „Über das gesamte Spiel gesehen waren die Wackersberger besser“, gibt Rottachs Trainer Holger Fritz zu. Die Gastgeber gingen im ersten Durchgang verdient mit 1:0 in Front. „In der zweiten Halbzeit haben wir das dann etwas besser gemacht“, meint Fritz. Zwar kassierten die Rottacher erst das 0:2, kamen dann aber besser in die Partie und Tobias Schlichtner traf zum 1:2. „Da hätten wir den Ausgleich erzielen können.“ Doch Wackersbergs Spielertrainer Thomas Angermeier wechselte sich selbst ein und traf dreifach zum 5:1.