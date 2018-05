Zwei Traditionsklubs kehren zurück

Nicht zu halten sind der SV Warngau und Kapitän Sebastian Spiegler (M.) in der B-Klasse 4. Am Dienstag fertigte das Team die SG Gaißach/Wackersberg mit 7:0 ab.

SV Warngau und SV Parsberg steigen in A-Klasse auf

von Thomas Spiesl schließen

Willkommen zurück in der A-Klasse, SV Warngau und SV Parsberg! Das Erfolgsgeheimnis? Beide Vereine sahen den Abstieg als Chance für einen Neuanfang.

Warngau/Parsberg – Klarere Verhältnisse als in der Fußball-B-Klasse 4 kann es im Kampf um den Aufstieg kaum geben. Der SV Warngau liegt mit 56 Zählern an der Tabellenspitze, der SV Parsberg drei Punkte dahinter. Sage und schreibe 17 Punkte beträgt der Vorsprung auf den Dritten, die SG Schaftlach/Waakirchen. Da es in der B-Klasse zwei Direktaufsteiger gibt, steht schon fest, dass zwei Traditionsklubs nächste Saison wieder in der A-Klasse spielen werden.

Bislang knallten die Sektkorken aber sowohl in Warngau als auch in Parsberg eher verhalten. Schließlich geht es noch um die Meisterschaft. Hier haben die Warngauer mit drei Punkten Vorsprung die besseren Karten, der direkte Vergleich spricht allerdings für Parsberg. „Unser Ziel, den direkten Wiederaufstieg, haben wir erreicht“, sagt Warngaus Abteilungsleiter Florian Gschwendtner. „Aber richtig gefeiert wird erst bei der Meisterschaft. Dieser Kampf wird wohl bis zum Schluss dauern.“ Ähnlich ist die Lage in Parsberg. „Eine kleine Feier gab es bereits im Hopf, nachdem der Aufstieg sicher war“, verrät Parsbergs Spartenleiter Leo Kameter. „Jetzt möchten wir die restlichen Spiele noch erfolgreich abschließen und dann alles gebührend feiern.“

Die Dominanz der beiden Teams in der B-Klasse, in die beide nach der letzten Saison abgestiegen waren, zeigt auch ein Blick auf die Statistik. Warngau verlor bislang nur ein einziges Spiel, den ersten Vergleich in Parsberg. Die SV-Kicker nur deren zwei. Dass sich die Warngauer Mannschaft im Laufe des Jahres stark weiterentwickelt hat, zeigte auch der Einzug ins Toto-Pokal-Finale des Kreis Zugspitze, wo sie erst im Elfmeterschießen dem Kreisligisten FC Emmering unterlag en.

So muss Trainer Daniel Mayer und seinem Team, das erst am Dienstag die SG Gaißach/Wackersberg mit 7:0 abfertigte, auch vor der nächsten Saison nicht bange sein. Die Warngauer sind in der A-Klasse auf jeden Fall ein heißer Kandidat für die vordere Tabellenhälfte. Als Saisonziel wird ein Platz unter den ersten Fünf angestrebt, mittelfristig will der SV zurück in die Kreisklasse. „Wir haben den Abstieg als Chance gesehen, dass sich die sehr junge Mannschaft einspielen kann“, erklärt Gschwendtner. „Durch die Höhepunkte im Pokal konnten wir die Spannung hochhalten, und es wurde nicht langweilig. Wenn wir jetzt noch die Meisterschaft einfahren können, hat unser Vorsitzender eine Poolparty angekündigt.“

Ähnlich sieht es in Parsberg aus. „Diese Saison ist für uns sogar noch besser gelaufen als erhofft. Der Meistertitel wäre nur ein Zuckerl. Wichtig war vor allem der Aufstieg“, betont Kameter. „Das Jahr in der B-Klasse hat das Team richtig zusammengeschweißt.“ In der Tat hat sich in Parsberg eine junge und kompakte Mannschaft entwickelt. Die Parsberger und ihr Trainer Robert Niggl haben auch bereits die Ziele für die neue Spielzeit ausgegeben. „Wir wollen die Motivation und Leistung aus dieser Saison mitnehmen. Aber es wird nicht mehr so einfach wie in der B-Klasse, immer das Spiel zu machen“, meint Kameter. „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben und uns im Mittelfeld der A-Klasse etablieren.“

Dort werden die Parsberger dann wohl auch wieder auf den SV Warngau treffen. Jedenfalls sind beide Teams gerüstet, auch eine Liga höher weitere Erfolge zu feiern.