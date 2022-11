Auf diese Mannschaften treffen die Klubs des Landkreises Miesbach im zweiten Teil des Pilotprojekts

Von: Sebastian Schuch

Die Gruppen für die zweite Saisonphase des Pilotprojekts im Kreis Zugspitze sind eingeteilt. Auf diese Mannschaften treffen die Klubs aus dem Landkreis Miesbach.

Landkreis – Pünktlich für eine entspannte Vorweihnachtszeit kennen alle Fußballvereine im Kreis Zugspitze ihre Gegner für die zweite Phase des Pilotprojekts im Frühjahr. Kreisspielleiter Heinz Eckl hat diese den Vereinen übermittelt.

Dabei wartete auf die Klubs in den Meisterrunden keine Überraschungen. Sie kannten ihre Gegner bereits unmittelbar nach dem Ende der Vorrunde. Mit Spannung dürften dagegen die Vereine in den Abstiegsrunden auf die Einteilung gewartet haben. Treffen sie größtenteils auf die Kontrahenten der ersten Saisonphase? Und wie viele Bonuspunkte nehmen die Gegner mit ins Frühjahr. Diese Fragen wurden nun beantwortet.

Aus Landkreissicht alleine ist in der Kreisliga der TuS Holzkirchen II. Während der TSV Otterfing und der FC Real Kreuth gemeinsam in der Abstiegsrunde C spielen, wurden die Grün-Weißen in Gruppe D eingeteilt. Besonders bitter: Hier starten gleich zwei Teams mit sechs Bonuspunkten, der TuS hat lediglich zwei. Außerdem warten weite Fahrten nach Wessling oder Fürstenfeldbruck.

Ebenfalls einige Auswärtskilometer werden der TSV Weyarn und der SV Warngau in der Abstiegsrunde H der Kreisklasse sammeln, wenn sie beim SV Krün im Kreis Garmisch-Partenkirchen zu Gast sind. Die Teams in Gruppe G spielen größtenteils im Oberland.

In drei Abstiegsrunden-Gruppen der A-Klasse finden sich Klubs aus dem Landkreis. Die DJK Darching II in Gruppe S als einzige Mannschaft aus dem Landkreis. Die DJK trifft, wie die Teams in den übrigen Gruppen sowie die Klubs in B- und C-Klasse, auf Gegner aus dem Oberland. Die Gruppeneinteilung ist noch nicht endgültig, da aktuell noch die Einspruchsfrist läuft.

Direkter Auf-/Abstieg

Für alle Spielklassen von der Kreisliga bis zur B-Klasse gilt: Der Erstplatzierte der Meisterrunde steigt auf, der Letzte der Abstiegsrunde steigt ab. In der Kreisliga muss zudem der quotientenschlechteste Vorletzte der Abstiegsrunde den Gang in die Kreisklasse antreten. In der A-Klasse steigt außerdem der quotientenbeste Tabellenzweite aller sieben Meisterrunden-Gruppen in die Kreisklasse auf. In der B-Klasse steigen gar alle Tabellenzweiten der Meisterrunde in die A-Klasse auf. Dafür müssen die sechs quotientenschlechtesten Teams aller Abstiegsrunden direkt in die C-Klasse. Zudem steigt der Erste der C-Klassen-Rückrunde direkt auf. Der Erste der C-Klassen-Vorrunde spielt im Frühjahr bereits in der B-Klassen-Abstiegsrunde und kann hier die Klasse halten. Aus der Region sind das nur die SF Fischbachau II in Gruppe R.

Relegation

Etwas diffizil gestalten sich am Saisonende der Auf- und Abstieg über die Relegation. In der Kreisliga spielen die beiden Tabellenzweiten der Meisterrunde mit dem Zweiten der Kreisliga München 2 und dem 13. der Bezirksliga Süd in einer Vierergruppe um einen Platz in der Bezirksliga. Beim Abstieg wird es richtig kompliziert: Die beiden Vorletzten der Kreisliga-Abstiegsrunde, die per Quotient nicht direkt absteigen, sowie die beiden quotientenschlechtesten Teams der drei Gruppen, die nicht Letzter oder Vorletzter sind, spielen gegen die vier Zweiten der Kreisklassen-Meisterrunde um vier Plätze in der Kreisliga.

Übersichtlicher ist es da schon zwischen Kreisklasse und A-Klasse. Die sechs Vorletzten der Kreisklasse treffen auf sechs Zweitplatzierte der A-Klasse. Zwischen A- und B-Klasse sowie B- und C-Klasse gibt es keine Relegationsspiele um Auf- oder Abstieg.

Der Zeitplan

Spielbeginn für alle Klassen ist am Wochenende, 25./26. März, 2023. Ende der Saisonphase zwei ist am 27. Mai 2023, anschließend folgen Relegation mit Hin- und Rückspiel.

Die Gruppen mit Beteiligung aus dem Landkreis Miesbach

Kreisliga Meisterrunde A (Bonuspunkte in Klammer): SV Miesbach (6), TSV Peißenberg (6), SG Hausham (4), ASV Habach (4), Lenggrieser SC (2), SV Ohlstadt (2).

Abstiegsrunde C: TSV Otterfing (6), FC Real Kreuth (4), DJK Waldram (4), SV Münsing (2), SV Polling (1), TSV Sauerlach (1).

Abstiegsrunde D: SC Wessling (6), SC Pöcking (6), TSV Altenstadt (2), TuS Holzkirchen II (2), SC RW Bad Tölz (1), SC Fürstenfeldbruck (1).

Kreisklasse Meisterrunde B: SG Aying/Helfendorf (6), ASC Geretsried (6), FC Deisenhofen III (4), TuS Geretsried II (4), DJK Darching (2), SG Ascholding/Thanning (2).

Abstiegsrunde G: SV Bad Tölz (6), SV Bayrischzell (6), SV Eurasburg (4), FC Rottach-Egern (2), FSV Höhenrain (1), TSV Irschenberg (1).

Abstiegsrunde H: ASV Eglfing (6), SV Warngau (4), FF Geretsried (2), SV Krün (2), ESV Penzberg (2), TSV Weyarn (1).

A-Klasse Meisterrunde G: SG Gaißach/Wackersberg (6), SC Wall (6), SV Sachsenkam (4), SF Fischbachau (4), FC Real Kreuth II (2), SV Miesbach II (2).

Abstiegsrunde S: SG Schäftlarn/Baierbrunn (6), SF Egling-Straßlach (6), SG Brunnthal/Hofolding II (2), Genc. Bad Tölz (2), BCF Wolfratshausen II (1), DJK Darching II (1).

Abstiegsrunde T: SG Waakirchen/Schaftlach (6), SC Reichersbeuern (4), TSV Wolfratshausen (4), Türk Spor Hausham (2), SV Parsberg (1), TSV Sauerlach II (1).

Abstiegsrunde U: TSV Schliersee (6), SC Wörnsmühl (4), TSV Hartpenning (4), SG Tegernseer Tal (1), Lengrieser SC II (1).

B-Klasse Meisterrunde F: SG Baiernrain/Dietramszell II (6), FC Rottach-Egern II (6), FC Deisenhofen IV (4), SV Warngau II (4), SC Deining (2), SG Schaftlach/Waakirchen II (2).

Abstiegsrunde R: TSV Schliersee II (6), TSV Hartpenning II (2), SF Fischbachau II (2), SG Tegernseer Tal II (2), SG Hausham II (1).

Abstiegsrunde S: TSV Otterfing II (6), SF Föching (4), TSV Wolfratshausen II (2), SG Brunnthal/Hofolding III (1), SF Egling-Straßlach II (1).

C-Klasse: Gruppe I: SV Eurasburg II (6), TuS Holzkirchen III (6), SF Egling-Straßlach III (4), ASC Geretsried II (3), Genc. Bad Tölz II (2).

Gruppe K: SC Wörnsmühl II (6), SV Sachsenkam II (5), FC Hausham (5), TSV Weyarn II (4), TSV Irschenberg II (3).