Kreisklasse 2: Alle wollen raus aus dem Tabellenkeller

Der FC Rottach-Egern, die DJK Darching und der SC Wörnsmühl bestreiten am Mittwochabend ihre Nachholspiele. Achtung: Die beiden Letzteren haben das Heimrecht getauscht.

Landkreis – Drei der fünf Landkreis-Teams in der Fußball-Kreisklasse 2 müssen am Mittwoch nachsitzen. Die verlegten Spiele aus den vergangenen Wochen werden nachgeholt. Dabei empfängt der SC Wörnsmühl die DJK Darching zum Kellerduell. Nichts zu verlieren hat der FC Rottach-Egern gegen A-Klassen-Mitaufsteiger TSV Sauerlach.

SC Wörnsmühl – DJK Darching

Um wichtige Punkte in der Abstiegszone geht es heute Abend zwischen dem SC Wörnsmühl und der DJK Darching. Die Leitzachtaler mussten sich zuletzt daheim der SG Aying/Helfendorf geschlagen geben, während die Darchinger in Rottach ihren ersten Saisonsieg feierten. Nun wollen sich beide mit einem Dreier von der hinteren Tabellenregion absetzen. Eigentlich wäre die Partie in Darching ausgetragen worden, aufgrund eines Schadens am Flutlicht wurde aber kurzfristig das Heimrecht getauscht. „Wir müssen zu Hause natürlich punkten, um nicht komplett hinten rein zu rutschen“, betont Wörnsmühls Coach Sepp Riedl. „Ich hoffe, die Mannschaft zeigt auf die zuletzt enttäuschenden Leistungen eine positive Reaktion.“ Die Gastgeber haben erneut mit personellen Problemen zu kämpfen. Neben den langzeitverletzten Stefan Eckersberger, Franz Thanner, Thomas Wörndl, Mathias Acher und Florian Schmotz sind Markus Nowotny, Matthias Fichtner, Florian Geltinger und Sebastian Pischetsrieder angeschlagen. „Wenn wir in Wörnsmühl punkten wollen, müssen wir bereit sein, bis zum Abpfiff zu kämpfen. Beide Mannschaften wollen hinten raus, da gibt es keinen Schönheitspreis zu gewinnen.“, sagt Darchings Coach Patrick Lachemeier. Auch er muss sich mit Ausfällen herumschlagen. Hinter Jörg Tovarnak, der sich in Rottach verletzt hat, steht ein dickes Fragezeichen. Felix Schneider kann aufgrund eines Termins wohl erst im Lauf der Partie zur Mannschaft stoßen. Dafür rücken Vitus Jaschke, Matthias Kolb und Markus Leitner in den Kader.

FC Rottach-Egern – TSV Sauerlach

Nach der Heimniederlage gegen die DJK Darching hängt der FC Rottach-Egern weiterhin mit einem Zähler aus vier Spielen im Tabellenkeller der Kreisklasse fest. Der TSV Sauerlach hingegen hat mit vier Siegen aus vier Begegnungen eine lupenreine Weste. „Sauerlach ist für mich die stärkste Mannschaft der Liga und kann sich den Aufstieg nur selbst nehmen“, meint Rottachs Trainer Holger Fritz. „Wir kennen den Gegner und stellen uns auf ein spielstarkes Team ein.“ Die Gastgeber wollen dennoch Punkte gegen den Abstieg einfahren. Fritz muss aber mit einigen Ausfällen klar kommen. „Es fehlt immer irgend jemand“, sagt er. „Das ist schade, aber zugleich die Chance für andere Spieler, sich in der Startelf zu beweisen.“

