Kellerderby: SV Waakirchen erwartet TSV Bad Wiessee

Kellerderby in der Kreisklasse 2: Am Samstag erwartet der SV Waakirchen den TSV Bad Wiessee. Den Überblick über den kompletten Spieltag gibt‘s hier:

Landkreis – Spannende Spiele stehen aus Landkreis-Sicht am Wochenende in der Fußball-Kreisklasse 2 an. Der SV Waakirchen etwa empfängt den TSV Bad Wiessee zum Tal-Kellerderby. Jeweils in Geretsried zu Gast sind die beiden Top-Teams SV Miesbach und DJK Darching. Spielfrei ist diesmal der SC Wörnsmühl.

SV Waakirchen – TSV Bad Wiessee

Ein richtungweisendes Spiel wartet am Sonntag auf den SV Waakirchen und den TSV Bad Wiessee. Die Waakirchner laufen bislang ihrer Form der Vorsaison hinterher und stehen aktuell genauso auf dem Relegationsplatz zur A-Klasse wie Aufsteiger TSV Bad Wiessee. Vergangenes Wochenende blieben beide Teams ohne Punkte. Waakirchen unterlag beim SV Bad Tölz, Bad Wiessee verlor daheim gegen den TuS Geretsried II. „Jeder kennt unsere aktuelle Situation. Es zählen nur drei Punkte, mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, sagt Waakirchens Abteilungsleiter Klausi Kinshofer. „Nach zwei Niederlagen in Folge gilt es für uns jetzt wieder zu punkten. Ich hoffe, wir haben die richtigen Schlüsse gezogen und werden wieder geschlossener auftreten, sowie mehr Lauf- und Kampfbereitschaft an den Tag legen“, sagt TSV-Trainer Jürgen Welker.

FF Geretsried – DJK Darching

Auf dem Papier sieht das Auswärtsspiel beim Vorletzten, den Fußballfreunden Geretsried, für die DJK Darching nach einer leichten Aufgabe aus. Doch Trainer Patrick Lachemeier warnt davor, die Gastgeber zu unterschätzen. „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Da ist es, schwer die Konzentration immer hochzuhalten und Geretsried nicht zu unterschätzen“, meint Lachemeier. „Wir spielen eigentlich lieber gegen Mannschaften aus dem vorderen Bereich der Tabelle.“ Mit Marinus Epp und Daniel Engl fallen bei der DJK zwei Leistungsträger aus. Dafür werden Paul van der Drift, Max Reiterberger und Christoph Lindmeier wieder auflaufen. „Am Krötenteich ist keine Schönspielerei gefragt“, gibt Lachemeier vor.

TuS Geretsried II – SV Miesbach

Tabellenführer SV Miesbach musste sich beim Nachholspiel am Dienstag gegen den SV Gaißach mit einer Punkteteilung begnügen. Dennoch stehen die Miesbacher weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze. Am Samstag wartet mit der Partie bei der Landesliga-Reserve des TuS Geretsried die nächste schwere Aufgabe. „Auf dem ungeliebten und schlechten Kunstrasen in Geretsried zählt nicht nur das spielerische, sondern auch das kämpferische Element“, sagt der Sportliche Leiter Fredl Hollmann, „Wenn wir eine gute Mischung finden, sollte für uns etwas drin sein.“

SV Bayrischzell – TSV Hofolding

Beim Heimspiel gegen den TSV Hofolding bietet sich dem SV Bayrischzell die große Chance, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Allerdings ist der Tabellenletzte nicht zu unterschätzen: Dies bekam vergangene Woche der SC Wörnsmühl zu spüren, der sich in Hofolding geschlagen geben musste. „Wir dürfen das Spiel ja nicht auf die leichte Schulter nehmen. Hofolding kommt nach dem Sieg sicherlich mit breiter Brust zu uns“, warnt Bayrischzells Kapitän André Feller. Fehlen werden dabei die verletzten Maximilian Wiedmann und Markus Nopper. „Wir müssen jetzt unbedingt mal wieder punkten.“

TSV Irschenberg – SV Bad Tölz

Mit großen personellen Probleme hat der TSV Irschenberg beim Heimspiel gegen Kreisliga-Absteiger SV Bad Tölz zu kämpfen. Gleich die halbe Stammformation fällt aus. Fehlen werden Marek Palivec, Alexander Christl, Lukas Spindeldreher, Peter Mayer, Bernd Kirchberger, Markus Futschek und Max Auracher. Dennoch will der TSV punkten, um sich weiter im vorderen Tabellendrittel zu behaupten. „Ich schätze Tölz stärker ein, als es der Tabellenplatz aussagt“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Thomas Kreuzer. „Mit einem Punkt wären wir zufrieden.“

SV Helfendorf – TSV Weyarn

Der SV Helfendorf empfängt am Sonntag den TSV Weyarn, der sich momentan auf dem aufsteigenden Ast befindet. Es ist also ein spannendes Spiel zu erwarten, denn die Gastgeber wollen als Tabellenzweiter Miesbach auf den Fersen bleiben, Weyarn will mit dem dritten Sieg in Folge weitere Plätze im Klassement gutmachen wollen. Bis auf den verletzten Kapitän Florian Butzenberger kann TSV-Trainer Hans-Werner Grünwald aus dem Vollen schöpfen. „Wenn wir an die Leistung der letzten beiden Spiele anknüpfen können, rechnen wir uns gute Chancen auf einen Dreier aus“, sagt Grünwald. „Nach den beiden Siegen gehen wir selbstbewusst ins Spiel.“