Wörnsmühl will zum Abschluss Spitzenreiter ärgern

Alle Landkreis-Teams im Einsatz

von Thomas Spiesl schließen

Auch in der Kreisklasse 2 steht der letzte Spieltag vor der Winterpause ab. Der SC Wörnmühl will dabei Herbstmeister SV Miesbach ärgern.

Landkreis – Am Wochenende geht auch für die Teams in der Kreisklasse 2 das Fußballjahr zu Ende. Zum Abschluss fährt der SC Wörnsmühl mit dem Vorsatz zum SV Miesbach, den Spitzenreiter zu ärgern. Der TSV Bad Wiessee empfängt den SV Bayrischzell zum Landkreis-Duell. Um den Anschluss an das Spitzenfeld geht es zwischen dem TSV Weyarn und dem SC Gaißach.

SV Miesbach – SC Wörnsmühl

Der SV Miesbach geht als unangefochtener Herbstmeister in das letzte Heimspiel des Jahres. Die Gastgeber wollen am Samstag auch gegen den SC Wörnsmühl ungeschlagen bleiben und den Sieben-Punkte-Vorsprung auf die Verfolger bewahren. „Das wird noch mal eine schwere Aufgabe“, sagt der Sportliche Leiter Fredl Hollmann. „Bereits das Hinspiel war sehr ausgeglichen.“ Damals fiel das Tor zum 1:0-Sieg erst in der 92. Minute. Wörnsmühl musste sich in der Vorwoche mit einem 1:1 beim TSV Bad Wiessee begnügen und steckt weiterhin im Abstiegskampf. „Das Spiel in Miesbach ist für uns das leichteste der Saison“, erklärt Abteilungsleiter Martin Gschwendtner. „Miesbach ist der klare Favorit, und wir haben nichts zu verlieren.“

FF Geretsried – TSV Irschenberg

Eine erfolgreiche Hinrunde liegt hinter dem TSV Irschenberg, der aktuell den fünften Tabellenplatz belegt. Am Samstag geht es zum letzten Spiel des Jahres zu den Fußballfreunden Geretsried, die tief in der Abstiegszone feststecken. „Wir sind relativ ersatzgeschwächt, da viele Spieler arbeiten müssen“, sagt Spartenleiter Thomas Kreuzer. „Trotzdem wollen wir das Jahr mit einem Sieg abschließen.“ Mit dem Tabellenstand zur Winterpause sind die Irschenberger aber so oder so zufrieden.

TSV Bad Wiessee – SV Bayrischzell

Eine ansprechende Vorrunde hat Aufsteiger TSV Bad Wiessee abgeliefert. Zum Abschluss der ersten Saisonhälfte wartet am Samstag der Landkreis-Vergleich gegen den SV Bayrischzell, der sich im Mittelfeld des Klassements festgesetzt hat. Mit einem Sieg könnte Bad Wiessee möglicherweise auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern. Doch es fehlen sechs Spieler. „Wir sind trotzdem gut genug aufgestellt, um zu punkten“, sagt Trainer Jürgen Welker. Bayrischzell ist also gewarnt. „Das wird ein schweres Spiel, da wir während der Woche wegen Schnee auf dem Platz nicht trainieren konnten“, sagt SV-Kapitän André Feller. „Wir wollen trotzdem noch einmal Gas geben.“ Fehlen werden Markus Nopper (verletzt), Maximilian Leitner und Manuel Goerg (beide Urlaub).

TSV Weyarn – SC Gaißach

Zwei Tabellennachbarn treffen am Sonntag in Weyarn aufeinander, wo der TSV den SV Gaißach empfängt. Die Gastgeber könnten mit einem Dreier in der Tabelle noch am Kreisliga-Absteiger vorbeiziehen. Schon das Hinspiel war spannend und endete mit einem leistungsgerechten Remis. „Das wird eine richtig schwere Partie, die Platzverhältnisse werden nicht besonders gut sein, und Gaißach ist zuletzt besser in Schwung gekommen“, meint Weyarns Kapitän Florian Butzenberger, der auch weiterhin verletzungsbedingt ausfällt. „Wir bekommen momentan zu viele Gegentore und müssen uns in der Defensive unbedingt stabilisieren.“

SV Helfendorf – SV Waakirchen

Der SV Waakirchen steckt nach der 0:4-Heimpleite gegen die FF Geretsried weiter tief in der Krise und steht auf einem direkten Abstiegsplatz. Entsprechend reisen die Waakirchner als Außenseiter zum Tabellenzweiten SV Helfendorf. „Es wäre schön, wenn wir die Hinrunde mit einem Sieg beenden könnten“, sagt Abteilungsleiter Klaus Kinshofer. „Wir sind definitiv besser, als es die Tabelle aussagt. Aber wenn nur ein paar Spieler über 90 Minuten Lust haben, dann reicht es ganz einfach nicht.“ Daran soll nun gearbeitet werden. „Wir wollen einen vernünftigen Abschluss hinbekommen und in der Rückrunde wieder anpacken.“ Bis auf die Langzeitverletzten sind bei diesem Vorhaben alle an Bord.

DJK Darching – TuS Geretsried II

Nach dem Derbysieg gegen den TSV Weyarn konnte sich die DJK Darching am spielfreien Wochenende ausruhen und geht nun gestärkt ins letzte Heimspiel des Jahres gegen den TuS Geretsried II. Als Tabellendritter haben die Darchinger ihre Vorgaben mehr als erfüllt und gehen mit breiter Brust in die Begegnung. Die Gäste dümpeln aktuell im Niemandsland des Klassements umher. „Der TuS hat seine letzten beiden Spiele gewonnen und das mit 9:2-Toren“, erklärt DJK-Trainer Patrick Lachemeier. „Aber unsere Mannschaft brennt darauf, diese letzte Partie noch zu spielen, auch wenn viele Spieler verletzt ausfallen.“