Bayrischzell will die nächsten Geretsrieder ärgern

Zu zaghaft war der SC Wörnsmühl (in Blau), hier Anian Kraushofer (r.), gegen die SF Egling-Straßlach.

Der Spieltag in der Kreisklasse 2

von Thomas Spiesl schließen

Der TSV Bad Wiessee und der TSV Irschenberg sind bereits abgestiegen, Außenseiterchancen in der Spitzengruppe haben noch der SC Wörnsmühl und der TSV Weyarn. So läuft der Spieltag in der Kreisklasse 2.

Landkreis – Für drei der sechs Landkreis-Mannschaften in der Fußball-Kreisklasse 2 geht es an den letzten vier Spieltagen um Nichts mehr. Der TSV Bad Wiessee und der TSV Irschenberg sind abgestiegen, die DJK Darching ist so gut wie gesichert. Außenseiterchancen in der Spitzengruppe haben noch der SC Wörnsmühl und der TSV Weyarn.

SC Wörnsmühl – SF Egling-Straßlach 0:0

Unentschieden trennten sich der SC Wörnsmühl und die Sportfreunde Egling-Straßlach im Verfolger-Duell. „Wir waren in der ersten Halbzeit etwas gehemmt und haben nicht so frei aufgespielt“, sagt SC-Trainer Sepp Riedl. „Vielleicht haben wir etwas Angst bekommen, vorne rein zu rutschen“, So begannen die Wörnsmühler nervös, und Egling hatte im ersten Abschnitt etwas mehr vom Spiel. Nach dem Seitenwechsel waren die Leitzachtaler die bessere Mannschaft, agierten aber nicht zwingend genug und nutzten ihre wenigen Chancen nicht.

SC Wörnsmühl – Olympic Geretsried

Am Samstag ist Tabellenführer Olympic Geretsried zu Gast. Allerdings plagen die Wörnsmühler Personalsorgen. Zur ohnehin langen Verletzten-Liste gesellten sich noch Thomas Grundbacher (Zerrung) und Ioan Oana (Leistenprobleme). „Alles was jetzt noch kommt, ist Zugabe“, erklärt Trainer Sepp Riedl. „Wenn wir mit Spaß und Freude an die Aufgabe herangehen, können wir die spielstarken Griechen ärgern.“

BCF Wolfratshausen II – TSV Irschenberg

Während der BCF Wolfratshausen II um den Klassenerhalt kämpft, geht der TSV Irschenberg als Schlusslicht ohne Druck in die Partie. „Wir wollen die letzten Spiele so vernünftig wie möglich zu Ende spielen“, sagt Trainer Christian Pralas. „Wir wollen mit dem nötigen Ernst und Charakter ins Spiel gehen, den die Gegner von uns erwarten.“

TuS Geretsried II – DJK Darching

Ersatzgeschwächt reist die DJK Darching zum Auswärtsspiel beim TuS Geretsried II. Gegen die Landesliga-Reserve muss Trainer Patrick Lachemeier auf Christoph Lindmeier (private Gründe) und Daniel Engl (beruflich verhindert) verzichten. Dafür steht mit Andreas Hallmannsecker ein Routinier in der Startelf. „Wir wollen keine Kaffeefahrt machen, sondern punkten“, sagt Lachemeier. „Der TuS steht einen Zähler vor uns, das muss Motivation genug sein.“

SV Bayrischzell – FF Geretsried

Zum dritten Mal in Folge trifft der SV Bayrischzell auf eine Geretsrieder Mannschaft: Am Sonntag sind die FF zu Gast. Die bisherige Bilanz liest sich gut, ein Sieg bei Olympic und eine Punkteteilung gegen den TuS II können sich sehen lassen. „Wir wollen die englische Woche gegen die Geretsrieder Teams mit einem Sieg beenden“, erläutert Trainer Wacco Schmid. „Die letzten Spiele haben gezeigt, dass wir über eine gute Defensiv-Leistung jederzeit erfolgreich sein können.“ Bei einem Sieg könnte der SV sogar an den Nichtabstiegsplätzen schnuppern.

SV Sachsenkam – TSV Weyarn

Als Favorit reist der TSV Weyarn zum SV Sachsenkam. Da die Gastgeber um den Klassenerhalt kämpfen, stellen sich die Weyarner auf eine kampfbetonte Partie ein. „Wir müssen dagegenhalten. Spielerisch haben wir uns in der Rückrunde bislang gut präsentiert und starke 18 Punkte geholt“, sagt Trainer Hans-Werner Grünwald. Allerdings reist der TSV ersatzgeschwächt an. Maxi Leitner, Pascal Klumpp und Christian Wacker fallen verletzt aus. Hinter den Einsätzen von Niki Weigl und Andreas Glanz steht ein Fragezeichen.

SF Egling-Straßlach – TSV Bad Wiessee

Selbstbewusst reist der TSV Bad Wiessee zum Auswärtsspiel bei den SF Egling-Straßlach. Obwohl der Abstieg feststeht, gab es zuletzt zwei Siege. „Wir wollen den Schwung mitnehmen und auch in Egling punkten“, erklärt Abteilungsleiter Christian Leibold. „Wir sehen die letzten Partien als Pokalspiele und wollen das Optimale herausholen.“ Allerdings fehlen drei Leistungsträger, dafür kehren zwei Langzeitverletzte zurück.

ts