Wichtige Siege für Wörnsmühl und Weyarn

In der Kreisklasse 2 ist der SC Wörnsmühl weiter ungeschlagen, und der TSV Weyarn kam zu seinem zweiten Saisonsieg. Auf den ersten Dreier wartet noch der TSV Irschenberg. Der SV Bayrischzell erlebte einen bitteren Sonntag.

Landkreis – In der Fußball-Kreisklasse 2 gab es am Samstag für zwei Landkreis-Teams Grund zu Feiern. Der SC Wörnsmühl setzte gegen Aufsteiger BCF Wolfratshausen II durch, und der TSV Weyarn gewann sein Auswärtsspiel bei den FF Geretsried.

SC Wörnsmühl – BCF Wolfratshausen II 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 (58.) Hupfauer, 2:0 (77.) Hupfauer. Rot: Christian Zehetmeier (67./ Foulspiel/ Wörnsmühl)

Einen verdienten Sieg feierte der SC Wörnsmühl zu Hause gegen den BCF Wolfratshausen II. Mann des Tages war dabei Verteidiger Stefan Hupfauer, der hinten sicher stand und beide Treffer für die Gastgeber erzielte. „Der Sieg war verdient, weil wir mehr für das Spiel getan haben“, sagt SC-Trainer Josef Riedl. „Wolfratshausen hat gute Fußballer, aber wir haben ihnen die Lust genommen.“ Die Wörnsmühler zeigten anfangs zu viel Respekt, standen aber über 90 Minuten sicher. Im zweiten Durchgang sorgten zwei Kopfbälle von Hupfauer für den 2:0-Erfolg. „Die letzte halbe Stunde haben wir in Unterzahl gespielt und sogar noch das zweite Tore gemacht“, lobt Riedl. „Das hat die Mannschaft taktisch gut gelöst.“

FF Geretsried – TSV Weyarn 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 (37.) M. Leitner, 1:1 (45.) Kramski, 2:1 (73.) Wacker.

Eine kämpferisch starke Leistung zeigte der TSV Weyarn beim FF Geretsried. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Match, in dem Chancen auf beiden Seiten Mangelware waren. Weyarn ließ in der Defensive wenig zu und ging nach einer guten halben Stunde in Führung. Niki Weigl steckte durch, und Maxi Leitner verwandelte zum 1:0. Mit dem Pausenpfiff kam Geretsried nach einem Ballverlust im Mittelfeld zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel scheiterte Christian Wacker mit einem Foul-Elfmeter am FF-Keeper. Doch kurz drauf markierte er doch noch den Siegtreffer. Nach einer punktgenauen Flanke von Beni Bojaj köpfte Wacker unhaltbar ein. Die Führung brachten die Weyarner dann sicher über die Zeit. „Wir haben ein starkes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Das war unsere bislang beste Saisonleistung“, sagt TSV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

TSV Irschenberg – TuS Geretsried II 2:3 (1:0)

Tore: 1:0 (29.) Moser (FE), 2:0 (55.) Moser, 2:1 (68.) Sevkovic, 2:2 (70.) Alasani, 2:3 (84.) Klein.

Lange Zeit sah es so aus, als würde der TSV Irschenberg zu Hause gegen den TuS Geretsried II punkten. Anfangs lief alles für die Platzherren. Stefan Moser brachte Irschenberg im ersten Durchgang durch einen sicher verwandelten Strafstoß in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff spielte der TSV einen Konter gut aus, und Moser traf zum 2:0. Dann allerdings machten sich die Personalsorgen der Gastgeber bemerkbar, die bereits im ersten Durchgang zwei Mal verletzungsbedingt wechseln mussten. „Eigentlich war es ein perfektes Spiel bis zum Gegentor“, erklärte TSV-Trainer Christian Pralas. „Aber dann konnten wir nicht mehr mithalten. Ein Punkt wäre auf jeden Fall drin gewesen.“

SV Helfendorf – SV Bayrischzell 3:1 (2:1)

Tore: 1:0 (2.) Rutz, 2:0 (22.) Rutz, 2:1 (33.) Wagner, 3:1 (90.) Steffel.

Es war ein bitterer Sonntag für den SV Bayrischzell. Beim Warmmachen für die Partie beim SV Helfendorf verletzte sich der Keeper, deshalb musste ein Feldspieler ins Tor. Dann ging Helfendorf auch noch früh in Führung. Zu allem Überfluss verletzte sich in der ersten Halbzeit Julian Müller und musste vorzeitig zum Duschen. Nach dem zweiten Tor der Hausherren sorgte Maxim Wagner mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 bei den Gästen für Hoffnung. Im zweiten Durchgang hofften die Gäste lange noch auf einen Zähler, ehe Helfendorf zwei Minuten vor dem Ende mit dem 3:1 alles klar machte. „Bei uns hat einfach alles zusammengepasst“, resümierte SV-Trainer Wacco Schmid ironisch. „Aber das Ergebnis geht schon in Ordnung.“