Zwei Landkreis-Duelle in der Kreisklasse

Verlieren verboten heißt es am Sonntag sowohl für den TSV Irschenberg (in Blau) als auch die DJK Darching.

„Ein Untentschieden hilft keinem weiter“

von Thomas Spiesl schließen

Um viel geht es am Wochenende in der Partie zwischen dem TSV Irschenberg und der DJK Darching. Relativ entspannt können hingegen der SC Wörnsmühl und der TSV Weyarn in das Kreisklassen-Derby gehen.

Landkreis – In der Fußball-Kreisklasse 2 stehen die ersten Rückrunden-Spiele an. Spannung verspricht das Derby zwischen dem TSV Irschenberg und der DJK Darching, da beide in der Abstiegszone feststecken. Ein weiterer Landkreis-Vergleich steigt zwischen dem punktgleichen SC Wörnsmühl und dem TSV Weyarn.

SC Wörnsmühl – TSV Weyarn

Mit dem SC Wörnsmühl und dem TSV Weyarn treffen die beiden Landkreis-Mannschaften aufeinander, die mit 20 Punkten ein deutliches Polster zur Abstiegsregion haben. Zu erwarten ist ein spannendes und kampfbetontes Duell wie im Hinspiel, das 1:1-Unentschieden endete. „Wir bekommen momentan zu viele Gegentore“, ärgert sich dennoch Weyarns Trainer Hans-Werner Grünwald. „Wörnsmühl hat eine eingespielte und erfahrene Mannschaft. Das wird sicher keine leichte Aufgabe.“ Der TSV ist abgesehen von zwei angeschlagenen Kickern komplett. „Weyarn trifft momentan scheinbar nach Belieben. Aber wir sind zur Zeit defensiv sehr gut unterwegs und schwer zu bezwingen“, meint Wörnsmühls Coach Sepp Riedl. Allerdings muss Riedl mit Florian Auracher, Florian Schmotz, Florian Geltinger und Anian Kraushofer gleich vier Kicker ersetzen.

SV Bayrischzell – SV Sachsenkam

Der SV Bayrischzell hat gegen den SV Sachsenkam noch eine Rechnung offen. „Im Hinspiel mussten wir eine unglückliche Niederlage hinnehmen, das wollen wir jetzt wiedergutmachen“, sagt Trainer Wacco Schmid. Mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn, der aktuell einen Zähler mehr hat, könnte Bayrischzell die Relegationsplätze verlassen. „Die Mannschaft ist gut eingestellt, und wir wollen unbedingt drei Punkte holen“, sagt Schmid.

SV Helfendorf – TSV Bad Wiessee

Ohne Druck reist der TSV Bad Wiessee zum SV Helfendorf, die Gäste sind klarer Außenseiter. „Wir haben nach wie vor riesige Verletzungssorgen. Dennoch werden wir eine Mannschaft auf den Platz schicken, die Alles geben und sich zerreißen wird“, sagt Abteilungsleiter Christian Leibold. „Wenn es nicht reicht, ist es auch in Ordnung. Niemand erwartet, dass wir in Helfendorf punkten.“

TSV Irschenberg – DJK Darching

„Das ist die letzte Chance für uns, vor der Winterpause noch einmal Punkte zu holen“, sagt Irschenbergs Trainer Christian Pralas vor dem Heimspiel gegen die DJK Darching. „Wir werden voll auf Sieg spielen.“ Personell sind die Gastgeber bis auf Urlauber Stefan Millich und Martin Futschek (Außenbandanriss) komplett. Darching muss auf Paul van der Drift (verletzt) und Markus Wiesgigl (Urlaub) verzichten. Zudem sind Simon und Manfred Sitzberger sowie Jörg Tovarnak angeschlagen, sie werden aber auf die Zähne beißen. „Beim Autobahn-Derby geht es um viel“, sagt DJK-Trainer Patrick Lachemeier. „Ein Unentschieden hilft keinem weiter.“