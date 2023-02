Gauschießen: Schützengau Holzkirchen sucht die neuen Könige

Von: Sebastian Schuch

Freuen sich auf das Gauschießen 2023: (v.l.) Fischbachaus Bürgermeister und Schirmherr Stefan Deingruber, Josef Kremmer (Erster Schützenmeister GSK/Zweiter Schützenmeister VSG), Maria Gruber (Zweite Schützenmeisterin GSK/Schriftführerin VSG), Erster VSG-Schützenmeister Ludwig Birner, GSK-Hauptmann Georg Gruber und Gauschützenmeister Valentin Portenlänger. © Thomas Plettenberg

Die VSG Fischbachau und die GSK Elbach-Leitzachtal richten gemeinsam das Gauschießen 2023 im Schützengau Holzkirche aus.

Fischbachau – Ab kommenden Donnerstag verwandelt sich das Schützenhaus Fischbachau für knapp zwei Wochen zum Zentrum des gesamten Schützengaus Holzkirchen: Von 2. bis 13. März richten die Vereinige Schützengesellschaft (VSG) Fischbachau und die Gebirgsschützenkompanie (GSK) Elbach-Leitzachtal gemeinsam das Gauschießen aus.

Damit endet für die VSG und die GSK auch die Warte- beziehungsweise Leidenszeit. Denn eigentlich hätte das Gauschießen schon 2021 in Fischbachau stattfinden sollen – passend zum 150-jährigen Bestehen der VSG. Die Planungen hierfür hatten bereits 2019 begonnen. Doch Corona machte es das vor zwei Jahren unmöglich. 2022 hätte das Gauschießen mit Auflagen theoretisch ausgetragen werden können. „Das war alles recht unsicher, deshalb haben wir noch einmal auf dieses Jahr verschoben“, erklärt Maria Gruber, die Schriftführerin der VSG und Zweite Schützenmeisterin der GSK.

Wie Gruber sind viele Schützinnen und Schützen Mitglied bei VSG und GSK. Das gemeinsame Gauschießen ist also kein Zufall. Zumal sie auch das Schützenhaus in der Badstraße gemeinsam gebaut haben. „Ein Verein alleine wäre vom personellen Aufwand schwierig gewesen“, nennt Gruber einen weiteren Grund.

Über 100 Sachpreise bei der Ehrenscheibe

Doch gemeinsam stemmen VSG und GSK zwölf Schießtage. Während der Woche jeweils von 18 bis 22 Uhr, am Wochenende von 14 bis 22 Uhr. „Wir rechnen mit 600 bis 650 Schützen“, sagt Gruber. Bei den verschiedenen Scheiben und Wertungen können die Teilnehmer aus dem ganzen Gau (eine Mitgliedschaft im Bayerischen Sportschützenbund vorausgesetzt) oder geladene Gäste theoretisch so oft ihr Glück versuchen, wie sie wollen. „Bis auf die rote Scheibe, die Königsscheibe, kann man überall nachkaufen“, erklärt Gruber. Eben weil jeder Schütze nur drei Versuche hat, sei die Königsscheibe so begehrt. „Wenn man mit denen drei daneben schießt, war’s das“, betont Gruber. Zumal die Scheibe mit dem Titel des Gau-, Damen- und Jugendkönigs einhergeht.

Über 100 Sachpreise beinhaltet die Preistafel bei der grünen Scheibe, der Ehrenscheibe. Pro Einlage hat hier jeder Teilnehmer nur einen Schuss, kann aber nachkaufen. Als Hauptpreis winkt den Siegern mit Luftpistole und Luftgewehr jeweils eine neue Waffe. Die Preisverteilung findet am 15. April ab 18 Uhr im Gasthof Sonnenkaiser in Elbach statt.

Gruber und ihre Kollegen von VSG und GSK sind froh, dass im August 2022 wiederaufgenommenen Planungen nun endlich die ersehnten Früchte tragen. Stellvertretend bedankt sich Gruber bei Stefan Deingruber, Fischbachaus Bürgermeister und Schirmherr des Gauschießens, sowie Gauschützenmeister Valentin Portenlänger für die Unterstützung – auch in finanzieller Form.