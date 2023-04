Gellhaus und Hofer sind Vize-Kreismeisterinnen im Waldlauf

Von: Ludwig Stuffer

Zweite: Antonia Gellhaus wurde Vize-Kreismeisterin im Waldlauf der Jugend W15. © sl

Mit vielen Spitzenplätzen haben sich die Landkreis-Leichtathleten beim 13. Seelauf in Ebersberg präsentiert. Dabei wurden auch heuer wieder die Kreismeisterschaften im Waldlauf ausgetragen.

Auf der anspruchsvollen Waldrunde der W15 über fünf Kilometer glänzte Antonia Gellhaus von der SG Hausham mit einer guten Kondition und arbeitete sich im Verlauf der hügeligen Strecke immer weiter in die Spitze vor. Am Ende spurtete sie auf den starken zweiten Platz und wurde mit 22:19 Minuten neue Vize-Kreismeisterin. Damit musste sie sich nur der bayerischen Top-Läuferin Theresa Schmid vom TSV Erding mit 21:27 Minuten geschlagen geben.

In der W11 zeigte Lillian Hofer ihr Können auf der 1400-Meter-Parkrunde. Die Zehnjährige unterstrich ihren Kämpfergeist und überquerte ebenfalls als neue Vize-Meisterin das Ziel. Mit 5:10 Minuten unterlag sie Mathilde Holzer vom SC Moosham mit 4:51 Minuten. Im 2150-Meter-Lauf der W13 ging Leni Schmitt vom TSV Schaftlach an den Start. In der dichten Konkurrenz schob sie sich mit 9:25 Minuten auf den sechsten Platz hinter der siegreichen Enna-Luisa Buschner von der LG Sempt mit 7:37 Minuten.

In den offenen Rennen außerhalb der Meisterschaft gab es diesmal gleich fünf Podestplätze für die Landkreis-Starter. Im Fünf-Kilometer-Rennen auf der Waldrunde feierte Anna-Lena Stich von der SG Hausham im Feld der 29 Teilnehmerinnen den Frauen-Gesamtsieg. Die 28-Jährige zeigte auf der anspruchsvollen Strecke einen überlegenen Start-Ziel-Sieg mit 19:57 Minuten. Bei ihrem Triumph gewann sie auch in der Hauptklasse der Frauen, deutlich vor Sophie Rinderknecht vom TSV Grafing mit 27:54 Minuten.

Im Frauen-Gesamtfeld überraschte die 16-jährige Sara Decrusch von der SG Hausham mit dem zweiten Platz und 22:15 Minuten. Damit lag sie deutlich vor der Gesamtdritten Belinda Reiser vom TSV Ebersberg mit 26:01 Minuten. Mit dieser Leistung hatte die Haushamerin auch die Altersgruppe der weiblichen U18 fest im Griff: Sie hatte fast sechs Minuten Vorsprung auf Vanessa Luther vom TSV Vaterstetten mit 28:10 Minuten.

Unerwartet sicherte sich über fünf Kilometer der M50 Sascha Buchner vom SV Grün-Weiß Holzkirchen den Sieg. Mit 26:37 Minuten hatte er den besten Endspurt und verwies damit Markus Maier vom Crossfit Ebersberg mit 26:55 Minuten auf den zweiten Rang.

Beim Frühjahrslauf in Freising bewährte sich Rainer Leyendecker vom RSLC Holzkirchen mit dem zweiten Platz im Hauptlauf auf der 21,1 Kilometer langen Halbmarathon-Distanz der Senioren M65. Mit 1:58:33 Stunden unterlag der 66-Jährige am Ende nur Michael Schwemmer von der SG Stadtwerke Freising, der 1:49:45 Stunden brauchte.