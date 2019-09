Gelungener Einstand für Tischtennisspieler des TV Miesbach

Saisonstart in der Bezirksoberliga

von Hans-Peter Koller schließen

„Wenn wir in den wichtigen Spielen gut aufgestellt sind, können wir in der Liga bleiben“, meint TV Miesbachs Kapitän Felix Thomas nach dem Auftakt in der Tischtennis-Bezirksoberliga.

Miesbach – Die Tischtennisspieler des TV Miesbach sind mit ihrem Saisonstart in der Bezirksoberliga (BOL) zufrieden. Eine Überraschung wäre ein Sieg beim SC Gröbenzell gewesen. Aber dazu reichte es mit 5:9 nicht. Tags darauf aber zeigten die Miesbacher, dass sie als Aufsteiger in der höchsten Spielklasse des Bezirkes Oberbayern Süd konkurrenzfähig sind. Sowohl der FC Puchheim mit 3:9 als auch Landesliga-Absteiger TSV Weilheim mit 4:9 kamen in der TV-Halle unter die Räder.

TV Miesbach verliert bei Favorit SC Gröbenzell

In Gröbenzell trafen die Miesbacher auf einen Gegner in Bestbesetzung. Zum Auftakt punktete nur das TV-Spitzendoppel Felix Thomas und Jan Natolski. In den Einzeln wurde deutlich, warum der SC in der Vorsaison Platz drei in der BOL erkämpft hatte. Vier Punkte wurden jeweils im Spitzen- und im Mittleren Paarkreuz vergeben, und das TV-Sextett kam nur jeweils auf einen Zähler. Thomas strapazierte hier die Nerven seiner Teamkollegen. Er vergab gegen Sebastian Streibl, den langjährigen Gmunder Landesliga-Spitzenspieler, sieben Matchbälle, ehe er die Partie mit einem Kantenball beschloss. Positiv trat das Hintere Paarkreuz des TV auf. Vor allem Sebastian Herbst, der durch seinen Wohnort in Kochel am See pausiert hatte, aber nach seinem Umzug nach Miesbach wieder eifrig trainiert, präsentierte sich stark. Erfreulich gewann auch Nicolas Joannidis ein Einzel.

TV Miesbach holt zwei Siege in heimischer Halle

Tags darauf waren die Miesbacher stark aufgestellt. Michael Buganyj war eigens aus Österreich angereist. Der ehemalige rot-weiß-rote Bundesligaspieler zeigte, dass er in der BOL zu den Besten gehören wird. Das Spiel des Tages aber lieferte Holger Drogan ab. Er traf gegen Weilheim auf David Bruns. Der elfjährige amtierende Bayerische Meister aus Weilheim, der in seiner Altersklasse die Nummer zwei in Deutschland ist, verschaffte dem Penholderspieler einen hochroten Kopf. „Er trainiert täglich, am Wochenende zweimal“, erklärte Papa Thomas Bruns. So wie sich das Talent in der TV-Halle präsentierte, sollte sich Drogan seinen 3:1-Sieg in die sportliche Vita schreiben. Steht doch eine Wiederholung in der kommenden Saison in Zweifel.

„Wenn wir in den wichtigen Spielen gut aufgestellt sind, können wir in der Liga bleiben“, meint Kapitän Thomas. „Wobei im Vordergrund steht, dass die vereinseigenen Spieler zum Einsatz kommen und kein Ex-Profi aus Österreich.“

ko