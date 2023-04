Gelungener Playoff-Auftakt für Basketballer des TV Miesbach

25 Punkte erzielte Dennis Hadziabdic (l.). © MM

Die Basketballer des TV Miesbach sind erfolgreich in die Playoffs der Bezirksklasse gestartet. Gegen Wacker Burghausen II gewann der TV mit 85:78.

Miesbach – Den Miesbacher Basketballern ist der Start in die Playoff-Runde gelungen. Im Heimspiel gegen Wacker Burghausen II erkämpften sie eienn 85:78-Erfolg.

Die Vorzeichen für das erste Spiel in der Aufstiegsrunde waren alles andere als optimal: Nachdem sich beim Abschlusstraining Mathias Basedow-Dean verletzt hatte, meldeten sich noch mehrere Spieler krank. Das führte dazu, dass sich Michael Jacobi nach mehrjähriger Pause bereit erklärte, wieder die Basketballschuhe zu schnüren. Und noch ein bekanntes Gesicht gab sein Comeback: Erstmals seit Oktober 2021 streifte Michael Strasser wieder das orange Trikot über.

Die Grundlage für den Sieg schufen die Hausherren im ersten Viertel. Gleich der erste Treffer war ein Drei-Punkte-Wurf von Dennis Hadziabdic, der mit 25 Punkten seine höchste Ausbeute als Herrenspieler erzielte. Bis zur fünften Minute spielte sich der TV einen zweistelligen Vorsprung heraus, ehe die Gäste ebenfalls anfingen zu punkten. Nach den ersten zehn Minuten stand ein 30:18 auf der Anzeigetafel. Im zweiten Viertel legte die junge Wacker-Mannschaft einen 8:0-Lauf auf das Parkett und wurde zudem unnötig oft durch Miesbacher Fouls an die Freiwurflinie geschickt, was die Führung zur Pause auf sechs Punkte zusammenschmelzen ließ.

Während nach dem Seitenwechsel die TV-Korbjäger weiter durch Aktionen am Korb von Center Tamas Nagy und Mike Brunner zu Zählern kamen, zeigte auf der Gegenseite Burghausens Kapitän Neudecker eine starke Leistung: Ganze 41 Punkte schenkte der dem TV ein. „Daraus müssen wir lernen und in der Zone noch dichter stehen“,befand Brunner.

Im Schlussabschnitt war es weiter ein ausgeglichener Schlagabtausch. Doch auch wenn es mal noch etwas knapper wurde, behielten die TVler die Nerven und holten sich in einem Spiel, in dem sie kein einziges Mal in Rückstand gerieten, den wichtigen Sieg. mm

TV Miesbach – Burghausen II 85:78 (49:43)

TV: Brunner 28, Hadziabdic 25, Nagy 16, Strasser 13, Lobinger 2, Meyer 1, Jacobi.