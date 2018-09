Gelungener Saisonstart für Fußballerinnen

Alle drei Mannschaften gewinnen

von Thomas Spiesl schließen

Die Mädels haben‘s krachen lassen: Sowohl die SG Otterfing/Holzkirchen, als auch der SV Parsberg und die SG Darching/Hartpenning gewinnen ihre Auftaktspiele.

Landkreis – Über einen gelungenen Saisonstart freuen sich alle drei Frauenfußball-Mannschaften im Landkreis. In der Kreisliga setzte sich die Spielgemeinschaft Otterfing/ Holzkirchen mit 7:0 gegen Söchering durch. In der Kreisklasse gewann der SV Parsberg sein Auftaktmatch gegen die SG Bad Tölz/Wackersberg und auch die DJK Darching siegte beim ersten Punktspiel in der A-Klasse 3.

SV Parsberg – SG Tölz/Wackersberg 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 (10.) Zigelski, 2:0 (58.) Zigelski, 3:0 (65.) Zigelski, 3:1 (80.) Fiedler.

Eine starke Vorstellung lieferten die Fußballerinnen des SV Parsberg in der Kreisklasse 2 zu Hause gegen die Spielgemeinschaft Bad Tölz/Wackersberg ab. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung ließen die Gastgeberinnen kaum Chancen der Gäste zu und spielten selbst eifrig nach vorne. Garantin für den Dreier war Theresa Zigelski, die bis zur 65. Minuten drei Mal traf. So war das Spiel natürlich entschieden, und der Treffer zum 3:1-Endstand nur noch Ergebniskosmetik. Die Parsbergerinnen waren die gesamte Spielzeit über die bessere Mannschaft und ließen sogar noch einige Großchancen liegen. „Wir haben von Anfang bis Ende alles gegeben und hochverdient den ersten Dreier eingefahren“, resümierte SV-Sprecherin Annika Kinshofer.

SG Darching/Hartpenning – FSV Höhenrain II 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (36.) Meier.

In der ersten Halbzeit der A-Klassen-Begegnung gegen den FSV Höhenrain II war die Spielgemeinschaft des DJK Darching/TSV Hartpenning die überlegene Mannschaft und ging nach einer guten halben Stunde auch verdient durch einen Treffer von Marlene Meier in Führung. Weitere gute Möglichkeiten ließen die Gastgeberinnen ungenutzt. Es sollte zugleich auch das einzige Tor der Begegnung bleiben, denn in der zweiten Halbzeit egalisierten sich die beiden Mannschaften. So feierten die Gastgeberinnen gleich zum Saisonauftakt einen 1:0-Erfolg. „Alles in allem war es ein verdienter Sieg und ein super Saisonauftakt“, resümierte daher SG-Spielführerin Elisabeth Schapperer.

SG Otterfing/Holzkirchen – SV Söchering 7:0 (2:0)

Tore: 1:0 (3.) Ferraro, 2:0 (7.) Lalk, 3:0 (50.) Engl, 4:0 (59.) Rieger, 5:0 (70.) Bichlmeyer, 6:0 (73.) Bichlmeyer, 7:0 (77.) Bichlmeyer.

Mit einem Schützenfest ist die neu gegründete Spielgemeinschaft des TSV Otterfing/TuS Holzkirchen perfekt aus den Startlöchern gekommen. Die Gastgeberinnen fertigten in der Kreisliga 2 den SV Söchering auch in dieser Höhe verdient mit 7:0 ab. Die Zuschauer bekamen dabei sehenswerte Spielzüge präsentiert. Bereits in der Anfangsphase schossen die SG-Spielerinnen eine 2:0-Führung herausschießen. Im zweiten Durchgang ließ die SG nicht nach und legte fünf Treffer nach – unter anderem gelang Antonia Bichlmeyer ein Hattrick zum 7:0-Endstand. „Das Spiel war sehr schön anzuschauen, da die Mannschaft schon sehr gut zusammengespielt hat“, berichtete SG-Sprecherin Daniela Fritsch. „Den Gegner hatten die Mädels gut im Griff und ließen kaum Abschlüsse zu.“ So verbrachte Schlussfrau Ulrike Giesa einen entspannten Nachmittag.