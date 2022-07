Generationenwechsel beim TV Miesbach

Teilen

Der neue Vorstand: (v.l.) Julia Weiß, Annika Walther, Christine Acher, Georg Schöpfer, Ahmet Peker, Vorsitzender Florian Fresser, Erika Steger-Drogan, Ines Lederle, Andreas Zandner, Günther Ehrhardt. © Tv Miesbach

Der Generationenwechsel beim TV Miesbach ist vollzogen. Nach knapp 30 Jahren gab Günther Schmid den Vorsitz ab.

Miesbach – Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des TV Miesbach stand die Neuwahl des gesamten Vorstands. Nach fast drei Jahrzehnten mit Günther Schmid (77) an der Spitze vollzog sich ein Generationswechsel. Auch Gordon Sohn (Gründer der Basketball-Abteilung) und Schatzmeister Ulrich Schmidt (37 Jahre) traten nicht mehr an.

Die Wahlen verliefen unspektakulär und immer einstimmig. Zum neuen Vorsitzenden des ältesten Sportvereins der Kreisstadt mit fast 1000 Mitgliedern wurde Florian Fresser gewählt. Der 38-jährige Wirtschaftsingenieur ist schon seit dem Kinderturnen Mitglied beim TV. Neue Stellvertreterin ist Ines Lederle (46). Neu gewählt wurde mit Andreas Zandtner (40) auch ein Dritter Vorsitzender, der aus der Tischtennis-Abteilung kommt. Schmids Nachfolger als Schatzmeisterin ist Annika Walther. Lediglich Schriftführer Günther Ehrhardt bleibt aus dem bisherigen Vorstand erhalten.

Auch alle anderen Ehrenämter wurden neu besetzt. Christine Acher löst Günther Schmid als Sportwart ab. Jugendleiterin ist Julia Weiß anstelle von Gertraud Schmid. Lediglich das Amt des Hallen- und Gerätewarts blieb noch unbesetzt. Heinrich Brandmaier will aber weiterhin in Notfällen aushelfen. Ebenfalls neue Gesichter sind im Vereinsausschuss, der um zwei Beiräte erweitert wurde. Neben Georg Schöpfer gehören nun Traudl Schmitz, Erika Steger-Drogan, Volker Schmauder und Ahmet Peker dem beratenden Gremium neu an. Somit ist die Vorstandschaft fast paritätisch mit Frauen und Männern besetzt.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

In seinem Jahresbericht wies der scheidende Vorsitzende Schmid auf die in den vergangenen zwei Jahren gestiegenen Mitglieder- und Übungsleiterzahlen hin: von 897 auf derzeit 933, beziehungsweise 965 bei Doppelabteilungsmitgliedschaft, sowie 29 bezuschusste Lizenzen. Den größten Zuwachs von 20 Prozent meldete die Radsportabteilung mit momentan 109 Mitgliedern. Der Kassen- und Revisionsbericht gab zu keinerlei Beanstandung Anlass. Der TV ist schon länger schuldenfrei und finanziell gut aufgestellt.

Erfreuliche Berichte der Abteilungsleiter

Erfreuliches von Wettkämpfen und Ergebnissen berichteten die Abteilungsleiter. Basketball (Martin Lobinger) ist Stützpunktverein des Projekts „Integration durch Sport“ des Bayerischen Landesssport-Verbands. Allein 372 Mitglieder verzeichnet die Turnerjugend (Gertraud Schmid), wobei für Kleinkinder das Kindertanzen und für bis zu Zwölfjährige Garde und Teenstanz neu angeboten werden. Beim Tischtennis (Hans-Peter Koller) eroberten alle drei Herrenmannschaften den Titel. Auch die Damen-Gymnastik (Siegrid Gaisreiter) erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Im Radsport (Günter Haug) nahmen die Kinder und Jugendlichen erfolgreich bei Rennen teil. Bei der Herren-Riege (Albert Hirschmüller) mit einem hohen Durchschnittsalter von über 70 Jahren ließen die Teilnehmerzahlen an den Übungsabenden dem Alter geschuldet nach. Die Herzsportgruppe (Regina Gültner-Müller) ist inzwischen auf 41 Mitglieder angewachsen.

Größeren Raum nahm die Diskussion über Grundstücksveräußerungen an die Oberland Werkstätten ein – sowie ein Tausch mit dem benachbarten Radsportgeschäft Wolf. Ersteres wurde abgelehnt, Zweiteres in den Herbst vertagt.

Mit großen Präsentkörben und einem schönen Blumenstrauß verabschiedete der neue TV-Vorsitzende Fresser das Ehepaar Getraud und Günther Schmid. Als Übungsleiter werden diese dem Miesbacher Turnverein jedoch weiter erhalten bleiben. ge