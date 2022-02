Geringste Punkte-Ausbeute der Saison: TV-Herren verlieren in Bad Aibling

Florian Fresser vom TV Miesbach beim Freiwurf. © MM

Die Basketball-Herren des TV Miesbach haben über weite Teile der Partie beim TuS Bad Aibling ihre Leistung nicht abrufen können und das wichtige Spiel verloren.

Miesbach – Die zur Unterstützung mitgereisten Verletzten konnten nicht glauben, was für einen Blackout ihre Teamkollegen der Miesbacher Basketballer da zum Beginn des wichtigen Spiels beim TuS Bad Aibling hatten. Als wären sie mit dem Kopf noch in der Kabine, gerieten sie durch schlechte Pässe und die folgenden Fastbreaks schnell mit 0:9 in Rückstand. Die Aiblinger waren fest entschlossen, die Hinspiel-Niederlage wieder gutzumachen. Die fünf TV-Zähler im ersten Viertel resultierten allesamt aus Freiwürfen.

Im zweiten Abschnitt mussten sich die Miesbacher weiter jeden Treffer hart erarbeiten – meist kamen die nah am Korb zustande, da die Aiblinger Verteidigung Würfe von außen frühzeitig verhinderte, während der TV ein ums andere Mal zu weit vom Gegner entfernt stand. Trotzdem ging das zweite Viertel mit 18:17 an Miesbach, der Halbzeitstand lautete 36:23 für Aibling.

Dass die TV-Korbjäger einiges gutzumachen hätten, war klar, jedoch gelang das auch im dritten Viertel nicht so recht. Sich dann noch mit den Unparteiischen zu beschäftigen, lenkte die Miesbacher ab, bei denen Tamas Nagy und Emre Kaynak wieder zum Einsatz kamen, denen die fehlende Spielpraxis aber anzusehen war. Ausgerechnet in einem Spiel, das für eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen hätte sorgen können, hatten die Miesbacher die geringste Punkte-Ausbeute der Saison.

Zu was die Männer in Orange fähig sind, sah man dann im letzten Viertel. Ganze 20 Punkte Rückstand waren es zu Beginn dessen, dann konzentrierten sich die Gäste auf Pick-and-Roll-Spielzüge sowie das Einsetzen der Großen im Low-Post. Ein 13:0-Lauf war die Folge. In dieser Phase konnte auch Nachwuchsspieler Tomas El-Accad bei seinem Debüt für die Herren viele Offensiv-Rebounds verwandeln. Mit 26:10 ging das Schlussviertel an den TV – vier Punkte fehlten zur erfolgreichen Aufholjagd. „Mir ist unerklärlich, warum wir so ängstlich und fahrig in die Partie gestartet sind – an unserer Konsequenz im Spiel müssen wir arbeiten, das darf uns einfach nicht passieren“, sagte Miesbachs bester Scorer Dennis Habziabdic. mm

TuS Bad Aibling II – TV Miesbach 69:65 (36:23)

TV: Hadziabdic 16, Brunner, Fresser je 12, El-Accad 9, Basedow-Dean 7, Frystacki 4, Nagy 3, Ludwig 2, Lobinger, Kaynak.