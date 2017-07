Sixtus Turnier: Pünktlich vor dem Regen Qualifikation beendet

Lokalmatadorin Vroni Hinterseer (MTTC Iphitos München) bekam eine Wildcard und musste nicht in die Qualifikation.

German Masters Series beim TC Schliersee

von Nina Probst schließen

Am zweiten Tag des Sixtus Tennisturniers beim TC Schliersee spielte endlich das Wetter mit: Die Qualifikation konnte komplett durchgezogen werden.

Schliersee /Hausham– Beim TC Schliersee darf man aufatmen. Die Qualifikationsrunde des Sixtus Turniers, das zu den German Masters Series gehört, ist geschafft. Während am Mittwoch durch den vielen Ragen die Plätze nicht bespielbar waren, konnte gestern ins Turnier eingestiegen werden. Auf den insgesamt elf Plätzen in Hausham und Schliersee ist alles „wunderbar gelaufen“, sagt Turnierleiter Ottmar Neidhardt.

Kurz bevor am Nachmittag der Regen erneut einsetzte, gingen die letzten Partien zu Ende. „Gerade rechtzeitig“, freut sich Neidhardt. Von so ein paar Schauern lässt sich der erfahrene Tennisspieler nicht aus dem Konzept bringen. Allerdings konnte sich von den zwölf gestarteten Landkreissportler keiner für das Hauptfeld qualifizieren. Der Haushamer Trainer Matej Rus war beim 2:6, 7:6, 5:7 gegen Marko Sabolki noch am dichtesten dran.

Weiter geht es am heutigen Freitag in Schliersee und Hausham ab 9.30 Uhr mit dem Hauptfeld der Männer, ab etwa 11.30 Uhr mit den Damen. „Ein bissl Angst haben wir vor der Wetterprognose am Vormittag“, gibt Neidhardt zu. Schade findet er, dass Martin Rmus, Trainer beim TC Neuhaus, wegen Krankheit absagen musste. Er hätte eine Wild Card fürs Hauptfeld gehabt.

Am Samstag spielen ab 10 Uhr die Männer das Viertelfinale, anschließend die Damen; ab 14 Uhr finden die Halbfinals statt, am Sonntag ab 11 Uhr die Endspiele.

nip