Dominik Gißibl unterschreibt Vertrag bei Tölzer Löwen

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Spielt fix in der Oberliga: Dominik Gißibl (l.). © Privat

Dominik Gißibl aus Hausham spielt in der kommenden Saison fix in der ersten Mannschaft der Tölzer Löwen.

Hausham – In der kommenden Eishockey-Saison spielt wieder ein Crack aus dem Landkreis fix in der ersten Mannschaft der Tölzer Löwen: Dominik Gißibl aus Hausham.

Der 18-jährige Stürmer spielte in der abgelaufenen Saison hauptsächlich für die Tölzer U20 in der DNL 2 und kam mit elf Toren und 20 Vorlagen auf 31 Scorerpunkte in 35 Partien. In der Schlussphase der Spielzeit rückte Gißibl – auch coronabedingt – in die erste Mannschaft auf und bestritt vier Spiele in der Hauptrunde sowie fünf in den Playdowns. Ein Treffer gelang ihm allerdings nicht. „Das Wichtigste ist für mich, dass ich in der nächsten Saison wieder einen Schritt nach vorne mache und mich weiter verbessere“, wird Gißibl in der Pressemitteilung der Tölzer Löwen zitiert.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Der neue Tölzer Geschäftsführer Ralph Bader erklärt die Herangehensweise: „Bad Tölz hat nach wie vor eine gute Nachwuchsarbeit und der Sprung aus der DNL in die Oberliga ist nicht mehr so schwierig. Unser Trainer wird mit den jungen Spielern hart arbeiten und sie ins Team einbauen.“ Außerdem solle jeder junge Spieler mit Potenzial eine Chance erhalten. „Was er dann daraus macht, liegt in seiner Hand.“ ses