Günther Ehrhardts Olympia-Erinnerung: „Dass das schon 50 Jahre her ist... Wahnsinn“

Teilen

Besondere Wochen: Günter Ehrhardt bewahrt bis heute viele Erinnerungen an die Olympischen Sommerspiele in München auf. © STEFAN SCHWEIHOFER

Der Miesbacher Günther Ehrhardt war bei den Olympischen Sommerspielen 1972 als Helfer dabei, und hatte eine jahrelange Brieffreundschaft mit einer Irin.

Miesbach – Beim Gedanken an den 26. August 1972 leuchten die Augen von Günther Ehrhardt. An diesem Tag wurden in München die Olympischen Sommerspiele eröffnet – und der damals 22-Jährige war dabei. Er sah den blauen Himmel über dem vollen Olympiastadion, genoss die Sonne, die auch in den zwei folgenden Wettkampfwochen kaum aufhören wollte zu scheinen. Er erlebte, wie Günther Zahn das olympische Feuer entzündete und wie 5000 weiße Brieftauben emporstiegen. „Das war schon beeindruckend“, sagt Ehrhardt.

Doch es blieb nicht nur bei der Eröffnungsfeier. Ehrhardt hatte das große Glück, die Sommerspiele in München als Wettkampfhelfer hautnah und über den gesamten Zeitraum mitzuerleben. Für einen sportverrückten jungen Mann muss das die Erfüllung eines großen Traums gewesen sein. So hat er auch über 50 Jahre und mehrere Umzüge später einige Erinnerungsstücke aufbewahrt.

Etwa eine Art Tagebuch, in dem er die Ereignisse der einzelnen Tage protokolliert hat. Darin findet sich beispielsweise auch der aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland erfolgreichste Wettkampftag, der 3. September, an dem es gleich dreimal Gold und einmal Silber in verschiedenen Leichtathletikdisziplinen gab.

Drei Wochen vom Zivildienst freigestellt

Zu den Erinnerungsschätzen gehören außerdem ein Fotoalbum, das Olympiatrikot und Ehrhardts Helfer-Ausweis. „Damit konnte ich die Olympia-Stätten und alle Wettkämpfe kostenlos besuchen“, erzählt der 72-Jährige.

Aufgewachsen war Ehrhardt in Ingolstadt und begann dort 1969 in seinem Heimatverein eine damals noch relativ junge Sportart auszuüben: Volleyball. Als für die Volleyball-Wettkämpfe noch Wettkampfhelfer gesucht wurden, fuhr er mit einem Mannschaftskollegen kurzerhand nach München zum Auswahltreffen und bekam eine Zusage. Von seinem Zivildienst wurde er drei Wochen freigestellt und so konnte das Abenteuer Olympische Sommerspiele beginnen.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

„Wir mussten meistens so morgens um 9 Uhr in der Halle sein und verschiedene Aufgaben erledigen“, schildert er. „Verschiedene Botendienste, Getränke oder Essen besorgen, Ergebnisse überbringen. So was gehörte dazu.“ Doch die Helferinnen und Helfer waren immer nur für wenige Stunden am Tag eingeteilt – genügend Zeit also, um verschiedenen Veranstaltungen beizuwohnen und die Atmosphäre aufzusaugen. „Ich war beim Rudern, in der Radhalle, im Leichtathletikstadion, beim Schwimmen, beim Turnen und, und, und“, zählt Ehrhardt begeistert auf.

Wertvolle Erinnerungen: Ehrhardts Tagebuch, der Helfer-Ausweis und ein Bild des Olympiastadions. © STEFAN SCHWEIHOFER

Brieffreundschaft mit einer Irin

Eine Irin, die er im Wohnheim kennenlernte, brachte ihn außerdem dazu, sich ein Hockey-Spiel anzuschauen. „Sie war aktive Hockeyspielerin und hat sich deshalb überwiegend für diese Sportart interessiert. Da dachte ich, ich komme mal mit“, sagt der heutige Rentner. Mit dieser Irin verband ihn noch eine jahrelange Brieffreundschaft, die sogar in ein Wiedersehen Ende der 70er Jahre in London mündete.

Was ihm außerdem im Gedächtnis geblieben ist, ist das Attentat an elf israelischen Sportlern. „Das hat mich sehr bewegt. Wir haben damals bei der Tiefgaragenausfahrt gewartet, weil wir wussten, dass von dort bald die Fahrt nach Fürstenfeldbruck gestartet wird“, erzählt Ehrhardt. „Was mich wunderte: Zwei Tage später bin ich wieder durchs olympische Dorf gegangen und wurde kaum kontrolliert.“ So blieb es leider nicht, bei den bis dahin mottogetreuen „heiteren Spielen“. Die Stimmung sei schon merklich gedämpft gewesen nach jenem 5. September.

Und trotzdem blickt Ehrhardt nach wie vor positiv auf die Olympischen Spiele in München zurück: „In der Stadt war zumindest bis zum Attentat eine sehr gelöste Atmosphäre. Alles hat gepasst: das Wetter, die gute Organisation, die Wettkämpfe.“ Und nette Bekanntschaften die zum Teil noch bis heute bestehen, machte er obendrein. „Aber dass das schon 50 Jahre her ist… Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht“, meint Ehrhardt.