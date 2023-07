Im Zielsprint um Zentimeter geschlagen

In Position gebracht und zugeschlagen: Am Berg hieß es für Hanna Dopjans (l.) „einfach nur überleben“, auf den letzten Metern konnte sie ihre Qualitäten im Sprint zeigen. © PRIVAT

Hanna Dopjans vom RSV Irschenberg verliert den Zielsprint auf der Straße nur knapp und ist deutsche Vizemeisterin bei der U23.

Märwil/Irschenberg – Es ist eine Mischung aus Zufriedenheit und Anspannung, wenn Sprinterinnen kurz vor dem Ziel spüren, dass ihre Qualitäten gleich gefragt sind. Hanna Dopjans hatte dieses Gefühl bei den Deutschen Meisterschaften in Märwil (Schweiz). „Ich wusste, dass es auf einen Sprint hinausläuft“, sagt sie zu den letzten Momenten des Rennens um den Titel bei der U23. Das Zeichen, dass ihr Moment gekommen war.

Die 20-Jährige vom RSV Irschenberg war gut in Position. Sie musste nur noch den letzten Anstieg rund einen Kilometer vor dem Ziel meistern. „Ich wollte einfach nur überleben, ich bin ja nicht die geborene Bergfahrerin“, sagt Dopjans schmunzelnd. Sie hielt sich in einer Gruppe von rund zehn Fahrerinnen, arbeitete sich nach vorne und machte sich mental bereit für den Zielsprint. „Dann hat die Erste gezuckt, und es war einfach nur ,all out’.“ Alles raushauen, die letzten Reserven mobilisieren, nur die Ziellinie im Blick – so läuft das bei den Sprinterinnen.

Für den Sieg reichte es nicht ganz, Dopjans kam ein paar Zentimeter hinter der Siegerin Selma Lantzsch ins Ziel und war trotzdem zufrieden: „Ich kenne Selma schon länger, wir sind befreundet. Der Sprint war fair und ihr Sieg verdient.“ Für Dopjans ist der Vizetitel bei der U23 ein weiterer großer Erfolg, nachdem sie zuletzt in Cottbus bei den Deutschen Bahnradmeisterschaften zweimal Gold und einmal Silber geholt hatte. Und das nächste Highlight steht schon vor der Tür: Dopjans ist für die Bahn-Europameisterschaften nominiert, die von 11. bis 16. Juli in Portugal ausgetragen werden. „Es gibt noch keine genaue Nominierung, wer welche Wettkämpfe fahren wird. Aber wir wollen versuchen, im Vierer eine Medaille zu holen“, kündigt sie an.

Ihr großes Ziel ist es weiter, einen der begehrten Plätze in einem Profi-Team zu ergattern. Dabei hilft Dopjans der Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften sicher weiter. „Es ist schwierig, sich ohne Straßenergebnis bei den Teams zu bewerben“, sagt sie. Dieses Ergebnis hat sie nun mir ihrem U23-Vizetitel. Die Teams dürften noch ein Stück mehr auf sie aufmerksam geworden sein.

Dopjans hofft, dass die Mannschaften, die ihr zusagen, auf der Suche nach einer Sprinterin sind. Denn die schnellen Antritte, das „Augen-zu-und-durch“ – das ist eben ihre große Stärke.