Hans Seidl ist seit 50 Jahren beim Boxclub Hausham - Er war der erste deutsche Meister aus dem Landkreis

Teilen

Prägende Figuren des Boxclubs: (v.l.) Haushams Cheftrainer Wolfgang Hainzer, Zweiter Vorsitzender Tobias Rothfuss und Hans Seidl. © Boxclub Hausham

In seiner Jugend war Hans Seidl einer der besten Boxer Deutschlands, dann stoppte ihn eine Kopfverletzung. Jetzt wurde er für 50 Jahre beim Boxclub Hausham geehrt.

Hausham – Hans Seidl ist ein Mann mit vielen Facetten: Früher ein stahlharter Boxer und Verteidiger im Fußball. Auf der anderen Seite bewirtet er seit 20 Jahren mit Frau Gaby zuvorkommend seine Gäste im Alpengasthof Glück Auf in Hausham und ist Familienvater. Ein Tausendsassa, der vom Boxclub Hausham nun für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt und zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

An die Anfänge seiner Box-Karriere kann sich der 61-Jährige noch gut erinnern. 1970 habe ihn sein Schwager zum ersten Mal ins Training mitgenommen. „Meinem Vater hat das gar nicht gepasst. Die Mitgliedschaft hat er 1972 schweren Herzens unterschrieben“, erzählt der Glück-Auf-Wirt. „Einer meiner ersten Kämpfe war bei uns im Glück-Auf-Saal.“ Ja, hier wurde früher geboxt. Ein Preisgeld von zehn Mark gab es damals. „Oder ein Hendl und eine Maß Spezi.“

Die Erfolge des gebürtigen Tegernseers ließen nach ein paar Anlaufschwierigkeiten nicht lange auf sich warten. Zwischen 1974 und 1976 holte er sich mehrere Bayerische und Südbayerische Meisterschaften. Der absolute Höhepunkt ereignete sich aber 1977: Seidl sicherte sich die Deutsche Meisterschaft, als erster Boxer aus dem Landkreis Miesbach.

Seidl lag schon auf dem Boden

Der Kampf in Heitersheim (Baden-Württemberg) ist in seinem Kopf noch omnipräsent. „In der ersten Runde lag ich schon auf dem Boden und wurde bis acht angezählt.“ Nur der Gong, der den Rundenwechsel einläutete, habe ihn gerettet. In der zweiten Runde „habe ich aufgedreht und ihm zwei G’scheite gegeben“. Dennoch musste die dritte und letzte Runde herhalten. In der streckte Seidl seinen Kontrahenten durch technischen K.o. nieder.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Der Weg dorthin sei jedoch steinig gewesen, das Gewicht wurde ihm vor seinem größten Triumph fast zum Verhängnis. Seidl kämpfte im Halbwelter- beziehungsweise Weltergewicht, zwischen 63 und 67 Kilo musste er wiegen. „Vor der Deutschen Meisterschaft habe ich aber nicht dementsprechend gelebt“, erinnert er sich und lacht. Kurz vor dem Wettkampf der Schock: rund 68,5 Kilogramm. Während seine Kollegen beim Mittagessen waren, „bin ich mit der Bleiweste zum Seilspringen gegangen“.

Kopfverletzung sorgt für frühes Karriereende

Eine der vielen Methoden, mit denen ihn sein Schwager, der sein Trainer war, scheuchte. Dieser verstarb jedoch 1977 mit nur 32 Jahren. Ein echter Schicksalsschlag für Seidl: „Das hat mich noch mehr angespornt, auch für ihn habe ich die Deutsche Meisterschaft gewonnen.“ Boxtechnisch war 1977 ohnehin sein Jahr. „Da hatte ich 26 Kämpfe“, sagt Seidl, während er sein Kampf-Heft zeigt. „Keinen einzigen habe ich verloren!“ Er war eben einer, der knallhart für den Erfolg trainierte.

Auch Bavaria Rosenheim entging das nicht. „Für sie bin ich ab und zu als Leihboxer in der Bundesliga angetreten.“ Er habe gewusst, wie man sich durchsetze, „denn ich bin in Festenbach in einer Familie mit sieben Kindern aufgewachsen und habe fünf Schwestern“. Seidl hätte ein Großer werden können. Hätte. Doch 1979 endete seine Box-Karriere jäh: „Ich bin vom Baum gefallen, habe mir eine Kopfverletzung zugezogen und hatte eine Blutstauung.“ Vom Arzt gab es keine Genehmigung mehr. Es blieb bei sieben Titeln.

Eine G’scheite geben konnte Hans Seidl als aktiver Boxer mit seiner Rechten. 1977 gewann er 26 Kämpfe in einem Jahr. Seine Karriere endete allerdings aufgrund einer außersportlichen Verletzung früh. © Privat

Tor gegen den FC Bayern

Dem Boxsport blieb er dennoch erhalten, war Anfang der 90er drei Jahre Vorsitzender des Boxclubs Hausham. Damals traf er auf sein Box-Idol Henry Maske, der in München um Meisterschaften kämpfte. „Sein Trainingslager hatte er gemeinsam mit den May-Brüdern Torsten und Rüdiger im Hotel Bachmair Weissach, unser Verein hat den Ring aufgebaut“, erzählt Seidl und ergänzt voller Ehrfurcht: „Die drei sahen aus wie Trichter, unglaubliche Viecher – da hast dich echt verstecken können.“

Zu der Zeit baute er sich aber schon sein nächstes Standbein auf: Die Leidenschaft für die Gastronomie war in ihm entbrannt. 1984 übernahm er die Crazy-Alm in Miesbach, von 1990 bis 1996 betrieb er das Tanzlokal Harlekin in Hausham, ehe er den „Treff“ leitete. 2002 ging es in den Alpengasthof Glück Auf. Und dort geschah 2004 etwas, was dem Wirt ewig in Erinnerung bleiben wird. „Die Fußballer der SG Hausham waren sehr oft bei mir und da hieß es, dass der FC Bayern nach Hausham kommt“, erinnert sich der 61-Jährige. Unbedingt wollte auch Seidl gegen seinen Herzensverein spielen – obwohl er seine Karriere gerade beim SC Wall ausklingen ließ. Durch Mithilfe des damaligen SG-Vorstands Adi Eckmair gelang es, dass Seidls Pass für dieses eine Spiel gegen den FC Bayern nach Hausham wanderte. Ein Benefizspiel, bei dem Seidl in der 75. Minute aufs Feld kam. Nur wenige Augenblicke später sein Moment: Seidl, der wegen seiner Blutgrätschen den Spitznamen „Rasenmäher“ trug, schweißte den Ball im letzten Spiel seiner Karriere zum 1:6-Endstand in die Maschen.

Seidl noch heute fit

Das einzige Gegentor, das er dem FC Bayern je gewünscht hat. Denn er glüht für diesen Verein. Sein Highlight: „Das Champions-League-Finale 2001 gegen Valencia im Mailänder San Siro.“ Inmitten der 74 000 Fans: Hans Seidl, der Ticket und Busfahrt für 250 Mark ergattert hatte. Bayern gewann den Henkelpott nach Elfmeterschießen. „Während des Spiels bin ich zweimal gestorben. Wenn ich an das Finale denke, läuft’s mir heute noch kalt den Rücken runter“, sagt Seidl emotional aufgeladen.

Auch heute verpasst der Mann, den man häufig in FC-Bayern-Montur antrifft, kein Spiel des Rekordmeisters. Im Nebenzimmer seiner Wirtschaft läuft jedes Spiel. Auch, wenn er körperlich nicht mehr in der Verfassung von früher ist – „Im 60er-Bereich wirst einfach ein fauler Hund.“ – , geht er bei jedem Tor mit.

Fit ist Seidl auch heute noch. Denn eines hat er nie verlernt: das Seilspringen. Wenn auch nicht mehr mit Bleiweste.

Philip Hamm