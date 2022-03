Happy End eines durchwachsenen Winters

Elf Hundertstelsekunden fehlten Toni Tremmel bei den Deutschen Meisterschaften in Seefeld auf einen Podestplatz im Slalom. © Peter Kornatz

Marlene Schmotz ist deutsche Meisterin im Riesenslalom und Toni Tremmel verpasst das Slalom-Stockerl nur hauchzart.

Landkreis – Von Traumtagen und sehr guten Bedingungen schwärmten alle Beteiligten nach den Deutschen Meisterschaften der Alpin-Skifahrer. Ursprünglich in Berchtesgaden geplant, fanden die Ausrichter vom SC Starnberg in Seefeld die perfekte Alternative. „Das Beste kommt zuletzt“, sagte DSV-Sportdirektor Wolfgang Maier anlässlich der gut besetzten Titelkämpfe lachend, bei denen nach dem Team-Wettbewerb zum Auftakt (wir berichteten) am Wochenende die technischen Disziplinen auf dem Programm standen.

Besonders glücklich zeigte sich danach Marlene Schmotz, die sich im Riesenslalom die Krone aufsetzte. „Mit dem Rennen bin ich nach meiner doch etwas durchwachsenen Weltcup-Saison sehr zufrieden“, resümierte das Aushängeschild des SC Leitzachtal und freute sich, mit zwei guten Läufen „praktisch ein Happy End“ zu erleben. Schon im ersten Durchgang hatte sie die Bestzeit vorgelegt und diese im zweiten verteidigt. Grundlage dafür waren neben ihrem starken Lauf auch die Pistenverhältnisse, die es ihr leicht machten. „Auch im zweiten Durchgang waren sie in einem sehr guten Zustand.“ 14. wurde die 19-jährige Marisa Messmer (SC Schliersee), 25. Emily Wörle (SC Bad Tölz), 44. Sophie von Steun (SC Kreuth).

Slalom der Damen

Tags darauf verpasste SV-Oberland-Starterin Lara Klein (SC Lenggries), die im zweiten Durchgang Drittschnellste war, nur um gut zwei Zehntel einen Medaillenplatz im Slalom, wo sich Emma Aicher den Titel sicherte. Die erst 16-jährige Christina Leitner vom SC Schliersee setzte sich als 15. gut in Szene. Wörle wurde 21.

Slalom der Herren

Im Slalom der Männer hatten Linus Straßer, der Brite Laurie Taylor und Rottachs Toni Tremmel im ersten Durchgang vorgelegt. Den Titel sicherte sich dann jedoch Alexander Schmid mit zwei konstanten Läufen vor Taylor und Julian Rauchfuss, während Titelverteidiger Tremmel Fünfter wurde. Zeitgleich mit dem Belgier Sam Maes und knapp vor Nikolaus Pföderl vom SC Lenggries. In der Wertung der Deutschen Meisterschaft lag er damit auf dem vierten Rang. Marinus Sennhofer (Gesamt-21./SC Kreuth), der wenige Tage vorher in der Jugendwertung der deutschen Abfahrtsmeisterschaft Bronze geholt hatte, wurde Zehnter.

Riesenslalom der Herren

Im Riesenslalom sicherte sich Schmid seinen zweiten Titel als deutscher Meister vor Linus Straßer und dem Österreicher Fabio Gstrein. Pföderl (Gesamt-13.) wurde Sechster der Deutschen Meisterschaften, Tremmel (22.) Zehnter. Einen Platz dahinter sein acht Jahre jüngerer Tal-Kollege Sennhofer. Der 16-jährige Max Poller (SC Schliersee) wurde 20. (Gesamt-35.), Philipp Schmid vom TSV Hartpenning 22. (37.), Martin Siglhuber 35. (SC Lenggries/51.) und Karl Eisenrieder 39. (SC Kreuth/55.).

Am heutigen Dienstag ist nun noch der Auftakt zur Kombination in Garmisch geplant. Noch steht nicht fest, ob diese innerhalb eines Tages ausgetragen wird oder der Slalom am Mittwoch stattfindet. Techniker Sennhofer, der schon vielfach bewiesen hat, dass sich seine Leidenschaft für die Speed-Disziplinen auch in guten Resultaten niederschlägt, hat hier durchaus ein heißes Eisen im Feuer. sie