Eckl bleibt Fußball-Chef im Kreis Zugspitze

Von: Roland Halmel

Die Führungsmannschaft im Kreis Zugspitze: ( v.l.) Bezirksvorsitzender Robert Schraudner, Ehrenamtsbeauftragter Hans Melch, Frauenbeauftragte Manuela Rehmann, Kreisvorsitzender Heinz Eckl und Jugendleiter Walter Huppmann. Es fehlt der neue Schiedsrichter-Obmann Thomas Sonnleitner. © Roland Halmel

Beim Kreistag in Peißenberg wurde Heinz Eckl als Fußball-Chef im Kreis Zugspitze bestätigt. Aus dem Nachwuchsbereich gibt es positive Nachrichten.

Peißenberg – Volles Haus hatte Heinz Eckl, der Chef der Fußballer im Kreis Zugspitze, beim Kreistag im November 2017 vor fast 300 Funktionäre und Vereinsvertreter in der Peißenberger Tiefstollenhalle vermeldet. Bei der neuerlichen Zusammenkunft der Fußballverantwortlichen in der Region gut vier Jahre später sah es anders aus: Der Kreistag wurde in die Glück-Auf-Halle verlegt und dort tummelten sich auch nur rund halb so viele Vereinsvertreter. Die 114 Vereine hatten diesmal nur einen Vertreter entsandt. Coronabedingt. „Dieser unsichtbare Gegner macht es uns nach wie vor schwer“, sagte Eckl. „Ich hoffe, das Virus legt jetzt endlich eine Spielpause ein.“

Bei seinem anschließenden Bericht lobte er seine Mitstreiter im Kreisvorstand. „Der Kreis ist mehr als sein Vorsitzender.“ Eine der Angesprochenen, die Frauenbeauftragte Manuela Rehmann, hat sich bei derzeit 59 Frauen- und 50 Juniorinnen-Mannschaften im Kreis das Ziel gesetzt, mehr Fußballerinnen zu gewinnen. Ein ähnliches Ziel für seinen Bereich formulierte der Ehrenamtsbeauftragte Hans Melch. „Von den rund 250 Vereinen bei uns haben 100 noch keinen Ehrenamtsbeauftragten“, führte er aus.

Kreisjugendleiter Martin Kölbl vermeldete positive Zahlen. Bei aktuell 1217 Teams von der F- bis zur A-Jugend gebe es gegenüber der Saison 2018/19 kaum Veränderungen. „Von einem Mannschaftsschwund kann man nicht sprechen“, erklärte Kölbl, der nicht mehr kandidierte. „Unter anderem weil der Ton in der Corona-Zeit zunehmend unverschämter wurde“, bekannte er. Auch Kreissportgerichtsvorsitzender Franz Pölt hört nach 22 Jahren auf. „In der Zeit gab es bei uns 1275 Sitzungen oder Tagungen und circa 16500 Urteile“, zog Pölt eine durchaus kritische Bilanz. „Einfache Regeln, die seit Jahre erklärt werden, sind in Vergessenheit geraten und ich habe den Eindruck, dass viele nur darauf warten, Anzeigen und Anschuldigungen zu machen.“ Auch Schiedsrichter-Obmann Michael Kögel hielt seinen letzten Bericht in dieser Funktion. „Wir haben aktuell 667 Schiedsrichter, vor vier Jahren waren es 652. Das schaut nach viel aus, ist es aber nicht“, warb Kögel, der dem Metier als Schongauer Kreisobmann treu bleibt, bei den Vereinen, mehr für die Schiedsrichtergewinnung zu tun. Bei dem anschließenden Ausblick ging Eckl unter anderem auf das neue Spielsystem im Kreis ein, das ab Sommer starten wird. „Mal sehen, wie das Pilotprojekt läuft.“

Robert Schraudner, Vize-Präsident im Bayerischen Fußball-Verband und Bezirksvorsitzender für Oberbayern, lobte den Einsatz der Vereine in der Corona-Krise und beim Ukraine-Konflikt. Deutliche Worte fand er in Richtung Politik für die aktuellen Pandemie-Regeln. „Die Zuschauer dürfen nur mit Maske und 2G am Platz stehen und dann mit 3G in die Vereinsgaststätte“, schimpfte Schraudner.

Bei den Wahlen bekamen Eckl und Rehmann ohne Gegenstimme erneut das Vertrauen ausgesprochen. Walter Huppmann ist neuer Kreis-Jugendleiter. Auch Thomas Sonnleitner, der von den Schiedsrichtergruppen als neuer Kreis-Obmann vorgeschlagen wurde, bekam die erforderliche Zustimmung des Plenums. Alle weiteren Mitglieder des Kreis-Ausschusses, wie Thomas Schumann als Sportgerichtsvorsitzender und Melch als Ehrenamtsbeauftragter wurden nicht gewählt. Sie werden berufen.