Hexenschuss: Schad verpasst Qualifikation

„In solch weichen Bedingungen ist es halt sehr, sehr schwierig“

von Julia Pawlovsky schließen

Konstantin Schad war am Freitag nicht fit, ist aber trotzdem in Spanien an den Start gegangen. „Ich habe probiert, es zu erzwingen“, sagt der Fischbachauer. Doch der Hexenschuss war stärker, Schad verpasste die Qualifikation.

Baqueira Beret – Die deutschen Snowboardcross-Spezialisten greifen am Wochenende in Spanien wieder in das Weltcup-Geschehen ein. In Baqueira-Beret, dem zweitgrößten Wintersportgebiet der Pyrenäen, wird das vorletzte Rennen des Winters ausgetragen. Nicht dabei ist allerdings Konstantin Schad. Der Fischbachauer verpasste am Freitag als 39. die Qualifikation für das Rennen der besten 32.

„Ich bin leider mit einer Art Hexenschuss heute nicht ausreichend fit gewesen“, sagt Schad. Der 31-Jährige vom SC Miesbach hatte beim Weltcup-Rennen vor drei Wochen am Feldberg noch Platz drei belegt. So ging er in Baqueira-Beret an den Start, obwohl er sich nicht gut fühlte. „Ich habe probiert, es zu erzwingen“, sagt Schad. „Auch, um im Gesamtranking nicht zu weit zurück zu fallen.“ Dort belegt der Fischbachauer derzeit mit 1024 Punkten Rang sechs. Führender ist Teamkollege Martin Nörl (DJK-SV Adlkofen) mit 1650 Punkten. Probleme bereitete Schad am Freitag neben seinem Rücken auch der weiche Schnee. „In solch weichen Bedingungen ist es halt sehr, sehr schwierig, wenn du körperlich nicht voll da bist. Dann machst du noch einen kleinen Fehler dazu und bist raus.“

Schad ist aber zuversichtlich, in zwei Wochen beim Saisonfinale im schweizerischen Veysonnaz wieder am Start zu sein. Dann auch fit und ohne Rückenprobleme.

jpa