Hochkarätige Tradition: Schlierseer Tennisturnier findet zum 70. Mal statt

Teilen

Eine Neuauflage des Vorjahresfinals zwischen Sabrina Rittberger (r.) und Laura Isabel Putz könnte es beim Monte Mare Masters geben. © Andreas Leder

Zum 70. Mal finden das Schlierseer Tennisturnier statt. Ein Blick in die Geschichte der Monte Monte Masters.

Schliersee – Die Vorbereitungen auf die Monte Mare Masters, bei denen vom 19. bis 23. Juli in Schliersee hochkarätiges Tennis gespielt wird, laufen auf Hochtouren. Erstmals wird der Turnierklassiker als eines von fünf Preisgeldturnieren der höchsten nationalen Kategorie ausgespielt. Sportbegeisterte dürfen sich über besondere Tennis-Schmankerl auf der Anlage an der Perfallstraße freuen.

Dort veranstalten die Schlierseer heuer aber nicht nur hochkarätige Konkurrenzen für Damen und Herren. Es gilt, auch das 70. Jubiläum des Traditionsturniers zu feiern. Dafür haben die Verantwortlichen um TC-Vorsitzenden Werner Zehrer, Turnierdirektor Christian Reicherseder und Schriftführerin Julia Seemüller im Vorfeld schon einmal einen Blick in die Annalen geworfen. Unterlagen eines ersten Turniers fanden sie dabei noch früher. 1949, drei Jahre nach Gründung des Klubs als Sparte im TSV Schliersee, initiierten Gustl Berauer, Walter Gooßens und Horst Gelbach erstmals einen Wettbewerb. Attraktiv war für die Spieler vor allem die Möglichkeit, eine Teilnahme mit Urlaub im Kurort am See zu verbinden.

Sorgt für Lokalkolorit: Florian Empl. © THOMAS PLETTENBERG

Nur in vier Jahren konnte nicht gespielt werden

Nach dem erfolgreichen Probelauf gab es 1951 erstmals ein offizielles Tennisturnier in der Marktgemeinde, das bald schon neben deutschen Stars wie dem 18-fachen deutschen Meister, Davis-Cup-Spieler und Wimbledon-Viertelfinalisten Ernst Buchholz auch internationales Publikum anziehen sollte. Bis heute erzählt man sich etwa vom Damen-Finale 1955, als die Chinesin Hoa Ling gegen Rita Davar gewann. Wobei die als „erste Königin des indischen Tennis“ titulierte Wimbledon-Teilnehmerin und Grand-Slam-Finalistin Davar auch der Star beim obligatorischen „Ball der Sieger“ war, mit dem die Kursaison alljährlich ihren gesellschaftlichen Höhepunkt fand. Die Besetzung des Turniers war international und hochkarätig und die Resonanz so groß – 1961 wollten mehr als 250 Männer in Schliersee spielen –, dass nicht immer alle Gemeldeten teilnehmen konnten.

Der erste Einheimische, der reüssieren konnte, war der Schlierseer Heinz Leuthner, der 1975 erst im Viertelfinale am amtierenden slowakischen Meister scheiterte. Später sollte es mit der für Iphitos spielenden Neuhauserin Vroni Hinterseer auch eine Lokalmatadorin als Siegerin geben. 2004 gewann die mehrfache Finalistin. Der Neuhauser Trainer Martin Rmus erreichte 2014 ungesetzt das Finale. So weit kamen die eigenen Jugendspieler und schwedischen Tennislehrer im Oberland zwar nicht, doch insbesondere für den Nachwuchs war es immer eine gute Gelegenheit, besondere Turnierluft zu schnuppern.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Turnier-Pausen erforderten 1969 und 1970 der Bau des Kurzentrums, 1984 eine hartnäckige Regenperiode und 2020 Corona. Alle anderen Jahre fand das Turnier statt. Selbst parallel zum Umbau der Vitalwelt, wo Finalist Richard Drazny bei der Siegerehrung lachend sagte: „Ich habe ja schon auf vielen Plätzen gespielt, aber noch nie unter einem Kran.“

In manchen Jahren kämpften Turnierdirektor Christian Reicherseder und seine Vorgänger mit dem Regen. © THOMAS PLETTENBERG

Ausgezeichnete Veranstalter

Gelegentlich machte das Wetter den Ausrichtern einen Strich durch die Rechnung. Für einige Endspiele musste man nach Miesbach in die Halle wechseln. 2011 ging am Finaltag vor lauter Regen nichts mehr. 1999 stand der Weidener Alexander Gietl schon vor dem Finale als Sieger fest, nachdem sich sein Gegner Paul Rical im Halbfinale einen Bänderriss zugezogen hatte.

Egal, wie die äußeren Umstände waren: Das Lob von Spielern und Offiziellen war den Schlierseern immer gewiss. Mehrfach wurden sie als Ausrichter ausgezeichnet. Unter anderem 2006 vom Deutschen Tennis-Bund (DTB) als „bestes nationales Turnier“. Dabei war es stets egal, wer verantwortlich zeichnete und in welchem Rahmen – etwa 1986 bis 1994 als Station im Warsteiner Grand Prix – das Turnier ausgetragen wurde. Zumeist war Sixtus der Namensgeber, seit 2020 ist Monte Mare neuer Haupt- und Titelsponsor.