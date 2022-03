Hoffnung und Vorfreude sind groß: Der aktuelle Stand bei Sport-Events im Landkreis Miesbach

Das größte Sport-Event im Landkreis ist der Tegernseelauf. Mehr als 5000 Teilnehmer machen das Tal zur Laufarena. © Thomas Plettenberg

Die Hoffnungen im Landkreis Miesbach sind groß, dass 2022 wieder sportliche Großveranstaltungen möglich sind. Der aktuelle Stand.

Landkreis – Eines steht fest: Wenn Corona mitspielt, wird das für Sportbegeisterte ein Mega-Sommer. Nach zum Teil zwei Jahren Pause wimmelt es im Landkreis nur so von sportlichen Großveranstaltungen. Vereine und Veranstalter stehen in den Startlöchern, und die Motivation könnte größer nicht sein. Schon seit einigen Tagen und Wochen laufen sie überall im Landkreis: die Turniersitzungen, Orga-Teambesprechungen, Helfertreffen. Zum ersten Mal seit Pandemiebeginn gehen Vereine und Veranstalter nicht mit Bauchweh in die Planungen. Zum ersten Mal nach so vielen Problemen, Fragen und Unsicherheiten fassen sie Mut, zeigen sie Optimismus. Ein Überblick.

Schaftlacher Frühjahrswaldlauf

Der Schaftlacher Frühjahrswaldlauf war für Groß und Klein seit mehr als 25 Jahren im April der Auftakt der Laufsaison im Landkreis. Mehr als 15 Jahre lang lag die Organisation in den Händen der Familie Gremm. Doch jetzt haben Margret und Jochen Gremm einen Schlussstrich gezogen. „Wir haben neben der Arbeit alles ehrenamtlich gestemmt“, sagt Margret Gremm, „unsere Kinder haben dabei auch immer mitgeholfen.“ Darüber hinaus ist sie seit Jahren als Trainerin von Laufwunder Lea Mehringer (15) sehr eingespannt. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge mussten sie schließlich die Entscheidung treffen. „Es war schon eine tolle Zeit, aber der Aufwand wurde immer größer.“ Sollte sich jemand finden, der die Ausrichtung übernehmen würde, sichern die Gremms jegliche Unterstützung zu.

Nicht mehr stattfinden wird der Schaftlacher Frühjahrslauf. © Thomas Plettenberg

Sixtus LaufSchliersee

Mit enormem Aufwand hatte der Veranstalter Flowmotion aus Gmund den Sixtus Lauf in Schliersee 2020 noch durchgeführt. Die knapp 1000 Teilnehmer waren in Blöcken auf die Strecken geschickt worden, die Startprozedur erstreckte sich von frühmorgens bis in den späten Nachmittag. 2021 fiel der Lauf aus. 2022 soll es wieder „ganz normal“ werden, zumal der Sixtus Lauf seinen zehnten Geburtstag feiert. „Wir können es kaum erwarten, unser Jubiläum wieder unter nahezu gewohnten Umständen durchführen zu dürfen“, sagt Florian Hornsteiner, Geschäftsführer von Flowmotion, „und zwar mit allem, was dazugehört: Kinderläufe, Kaiserschmarrn und Co.“ Natürlich sei die Enttäuschung nach der Absage 2021 groß gewesen. „Aber nahezu alle hielten dem Sixtus Lauf Schliersee die Treue.“ Schon jetzt seien es mehr als 1360 angemeldete Teilnehmer für den Lauf am Samstag, 21. Mai. „Man merkt richtig, wie die Menschen sich nach Normalität sehnen.“

Hasenöhrllauf

Derzeit befinde man sich noch in der Abstimmung für einen Termin, lässt Vivien Lindner von der Projektorganisation verlauten.

Langstrecken-Schwimmen Tegernsee

Seit 2018 gibt es am Tegernsee eine neue Sportveranstaltung: das Langstrecken-Schwimmen. Dabei pflügten bislang mehrere Hundert Teilnehmer quer durch den See, absolvierten Strecken von 2,5 bis fünf Kilometern. Für die diesjährige Auflage plant Organisator Markus Füller die Starts vom Warmbad in Rottach-Egern, dann geht es quer durch den See bis nach Abwinkl in Bad Wiessee. Das Langstrecken-Schwimmen Tegernsee ist eine Veranstaltung im Rahmen des Alpen Open Water Cups, zu dem auch Wettkämpfe im Chiemsee und Simssee gehören. Die Anmeldung ist bereits freigeschaltet.

SUP Alps TrophyBad Wiessee

Seit mehr als sieben Jahren verwandelt sich in Bad Wiessee das Ufer des Tegernsees für ein Wochenende im Jahr in ein Mekka für Stand-up-Paddler. Mehr als 100 internationale Sportler, darunter Profis wie Amateure, Deutsche Meister und Olympiateilnehmer, starten in verschiedenen Disziplinen über verschiedene Strecken. Die SUP Alps Trophy, die unter anderem auch am Wolfgangsee und am Bodensee Station macht, hat sich unter der Organisation von Alois Mühlegger zur erfolgreichsten SUP-Rennserie im Alpengebiet gemausert. Geht es nach dem örtlichen Veranstalter Stephan Eder, Geschäftsführer des Sailingcenters, wäre eine Neuauflage sehr zu begrüßen. 2021 hatte er absagen müssen. „Allerdings müssen mögliche Termine und Konditionen noch besprochen werden.“

Hochsprungmeeting Rottach-Egern

„Wir starten einen Neuanfang“, stellt Franz Sollacher klar. Zweimal musste das internationale Stabhochsprungmeeting mitten im Rottacher Kurpark pausieren, eine große Enttäuschung für das Orga-Team um Sollacher. Jetzt aber hat er den Termin schon festgelegt: 2. und 3. Juli. Einzig das Wie steht noch nicht fest. „Es wird anders“, verrät Sollacher. Eventuell wird quer zum See angelaufen, der Kurpark nicht mehr „durchschnitten“ vom Anlaufsteg. Auch das Teilnehmerfeld steht noch nicht fest. „Wir entscheiden Mitte April.“ Erste Sponsorengespräche seien schon angelaufen, aber natürlich sei die Akquise nicht einfach. Der Kern des Orga-Teams halte fest zusammen und hoffe, dass die Auflagen nicht zu aufwendig werden. „Aber eine Absperrung dürften wir brauchen, und wir gehen von 2G aus.“ Doch damit sei ein Neuanfang des spektakulären Springens durchaus denkbar.

Tegernsee-Triathlon

Nach zweijähriger Pause wird am Tegernsee am 3. Juli wieder mit dem Tegernsee Triathlon geplant. Peter Targatsch, der die Veranstaltung seit 2012 durchführt, nachdem sie zuvor schon viele Jahre erfolgreich von den SF Gmund-Dürnbach ausgerichtet wurde, rechnet fest mit einer Neuauflage: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Triathlon endlich wieder machen können.“ Mehr als 1000 Teilnehmer traten in Gmund-Seeglas bislang in der olympischen Distanz und über die Sprintstrecke an. Ein besonderes Highlight waren auch die Staffeln. Die Anmeldung ist bereits gestartet.

Schülertriathlon Miesbach

Auch beim SV Miesbach brennt man darauf, endlich wieder loslegen zu dürfen. Schließlich ist der Miesbacher Schülertriathlon seit vielen Jahren das größte Sportereignis für Kinder und Jugendliche im Landkreis. Traditionell werden die Schwimmwettbewerbe am Freitag durchgeführt, am Sonntag folgen im Gewerbegebiet das Radfahren und Laufen. Als Termin wurden der 15. und der 17. Juli ins Auge gefasst. „Allerdings ist auch klar“, sagt SV-Vorsitzender Stefan Griesbeck, „dass wir ihn nur durchführen, wenn es ohne jegliche Corona-Auflagen geht.“

Monte Mare Masters Schliersee

Auch in diesem Sommer werden die Tennisfans wieder in den Genuss von hochklassigem Sport in Schliersee kommen. „Wenn es Corona erlaubt, möchten wir ein richtig geiles Turnier veranstalten mit einem großen Rahmenprogramm – eine ganze Woche lang“, sagt Christian Reicherseder, Turnierdirektor des Monte Mare Masters. Grund genug hat das Orga-Team des TC Schliersee: 2020 wurde der Wettbewerb abgesagt, im vergangenen Jahr beging das Ranglistenturnier sein 70. Jubiläum, der Verein feierte seinen 75. Geburtstag. Beide Jubeltage wurden aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht groß begangen. Das Turnier wurde durchgeführt, jedoch unter sehr strengen Auflagen. Davon wollen sie sich heuer am liebsten nicht mehr beeinflussen lassen. „Wir holen das diesen Sommer so richtig nach.“ Vom 19. bis 23. Juli soll das Turnier in Schliersee sogar der Kategorie A2 des Deutschen Tennis-Bundes angehören, bislang war es ein A3-Turnier. Das heißt: mehr Preisgeld. Das wiederum heißt: noch bessere Profis im Teilnehmerfeld. „Die Sponsoren sind alle mitgezogen, das war sehr positiv“, sagt Reicherseder. Das Orga-Team sei hoch motiviert, wieder voll durchzustarten.

Noch größer soll das Tennisturnier Monte Mare Masters in Schliersee werden. Hier Laura Isabell Putz. © Andreas Leder

Alpentriathlon Schliersee

Ein Re-Start ist auch für den Alpentriathlon Schliersee geplant, und was für einer: Am 17. Juli ist nach vielen Jahren endlich wieder die Bundesliga zu Gast. Schliersee bildet die dritte Station der Triathlon-Bundesliga und empfängt somit die internationale Elite dieser Sportart (wir berichteten). Die Teilnehmer gehen über die olympische Distanz sowie im Sprint an den Start.

Tegernseelauf

Das größte Sport-Event im Landkreis, der Tegernseelauf, soll heuer wieder stattfinden, geht es nach Organisator Peter Targatsch. 5000 Teilnehmer verwandelten das Tegernseer Tal jedes Jahr in eine große Laufarena, wenn sie sich von Gmund aus auf den Halbmarathon einmal rund um den See oder auf die Zehn-Kilometer-Strecke machten. „Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren“, sagt Targatsch. Die Nachfrage der Sportler sei enorm, die Anmeldung bereits gestartet. Die Sponsoren hielten dem Tegernseelauf, der auf eine mehr als 20-jährige Geschichte zurückblickt, auch trotz der zwei coronabedingten Absagen die Stange.

Allerdings hofft Targatsch darauf, das Laufevent ohne Einschränkungen veranstalten zu können. 2G-Kontrollen durchführen oder Abstände einhalten – das sei bei solch einem Teilnehmer- und auch Zuschauerzuspruch schlichtweg nicht machbar. „Aber wir werden natürlich alles versuchen, um die Veranstaltung möglich zu machen“, betont der Organisator.

Sabine Kirchmair