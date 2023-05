Holger Drogan aus Miesbach sichert sich Bayerischen Meistertitel

Nervenstärke gezeigt: Holger Drogan vom TV Miesbach setzte sich auch in kritischen Phasen durch. © ko

Holger Drogan hat es geschafft. Der Tischtennisspieler vom TV Miesbach sicherte sich nun den Bayerischen Meistertitel.

Miesbach – Tagsüber verkauft er Handys in Holzkirchen. Aber seine Freizeit widmet Holger Drogan seit Jahrzehnten dem Tischtennissport. Auf Erfolge kann er vielfach blicken. In der Mannschaft mit dem TV Miesbach und im Einzelspielbetrieb in den Leistungsklassen A und B. Aber ein bayerischer Meistertitel hat ihm in seiner Sammlung noch gefehlt. Bis jetzt.

Drogan erkämpfte sich den Titel eines Bayerischen Meisters in der Altersklasse 40/60 der Senioren. Der Weg, um überhaupt für die Bayerische Meisterschaft zugelassen zu werden, war steinig. Maximal 32 Teilnehmer aus den 16 Bezirken bedeuteten, dass nur der Sieger im Bereich Oberbayern Süd und der Vizemeister ein Startrecht erhielten. Drogan gehörte in Bad Tölz nicht dazu. Wohl aber Jürgen Winterhalter von der SG Hausham als Zweitplatzierter. Da aber der Termin der Bayerischen nicht allen in den Zeitplan passte, rückten Stefan Bauer von der SG Hausham und Drogan für das Turnier in Vohburg an der Donau nach.

Wie groß die Leistungsdichte hier war, zeigt, dass der Bayerische Meister des Vorjahres nicht einmal die Gruppenphase überstand. Auch Winterhalter musste vor den K.o.-Runden passen.

„Ich habe locker aufgespielt. Ich hatte keine Ambitionen“, erklärt Drogan, wie er niederlagenfrei in die nächste Stufe aufrückte. Und er kletterte weiter auf der Erfolgsleiter. Dass er das Halbfinale gegen einen Gegner gewann, der eine Runde zuvor Bauer ausgeschaltet hatte, war für den Penholder-Spieler ein gewaltiger Erfolg. Bitter für den Haushamer, da mit 12:14 im Finalsatz unterlegen. „Ich war schon bei gut 4000 Kalorien Verbrauch“, blickte der Technik-Freak auf sein Messgerät vor dem Endspiel. Und es sollte nicht der Gewichtsverlust im Finale im Mittelpunkt stehen, sondern das Nervenkostüm.

Drogan lag mit 1:2 Sätzen und 7:9 zurück, ehe er den Finalsatz erkämpfte. Auch nach einer 9:7-Führung im entscheidenden fünften Durchgang lag er mit 9:10 zurück. „Ich nahm eine Auszeit und habe mir eingeredet, dass ich nur gewinnen und nicht verlieren kann“, gibt der 59-Jährige einen Einblick in sein Gedankengut. Offensichtlich klappte das eigenwillige Selbstgespräch, denn Drogan eroberte gegen Landesligaspieler Aydin Tezel (Augsburg) einen 14:12-Sieg.

Eine Altersstufe höher (Herren 65) unterlag Klaus Harrasser dem Unterfranken Hans Eitel auf dem Weg ins Halbfinale mit 8:11 im Finalsatz. Ein starkes Resultat für den Spitzenspieler des SV Warngau.