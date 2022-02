In anderer Rolle: Stephanie Hartls Olympia-Traum wird wahr

Die Verhältnisse vor Ort kennt Stephanie Hartl bereits vom Cross-Event im vergangenen Jahr. © Privat

Bereits mit 20 Jahren musste Stephanie Hartl aus Miesbach ihre aktive Skicross-Karriere aufgrund einer Verletzung beenden. Jetzt erfüllt sie sich ihren Olympia-Traum in anderer Funktion.

Miesbach – Immer unterwegs, viel in den Bergen. Stephanie Hartl kann und will es nicht anders. Die ehemalige Skicrosserin ist ihrem Sport deswegen nach dem Ende ihrer Karriere erhalten geblieben. Als Technische Delegierte ist sie bei den Weltcups an der Strecke. Heute beginnt für die 28-jährige Miesbacherin ein großes Abenteuer: Sie fliegt nach Peking zu den Olympischen Spielen – als jüngste Technische Delegierte und erste Frau im Ski-Freestyle. „Ich freue mich sehr drauf. Es ist zwar sehr viel Verantwortung, aber ich mache es gerne. Ich will etwas dazu beitragen, dass unser Sport populärer wird“, sagte Hartl kurz vor dem Abflug nach Peking.

Die Miesbacherin startete zu ihrer aktiven Zeit im Europacup und fuhr dort auch zweimal aufs Podest. Bei ihrem einzigen Weltcup in Berchtesgaden verletzte sie sich im Training bei einem Sturz so schwer am Rücken, dass sie ihre Karriere 2014 schon im Alter von 20 Jahren beenden musste. Heli Herdt, der Sportliche Leiter Skicross im Deutschen Skiverband (DSV), schlug ihr vor, als Technische Delegierte beim Weltverband FIS anzufangen. Hartl musste nicht lange überlegen. „Ich habe Spaß daran, viel unterwegs zu sein“, sagt sie. „Es wäre komisch, einen ganzen Winter daheim zu sein. Ich brauche das einfach.“

Hartl ist Bindeglied zu den Athleten

Als Offizielle für die Olympischen Spiele nominiert zu werden, ist für Hartl eine ganz besondere Ehre. Vor zwei Jahren hatte sie sich dafür beworben, sie wurde vom FIS-Council ausgewählt. „Ich habe meine Karriere leider viel zu früh beenden müssen und der Traum von Olympia als Athletin war viel zu schnell ungewollt vorbei. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass mein Einsatz und meine Bemühungen sich gelohnt haben und ich den Traum von Olympia zumindest als FIS-Offizielle erleben darf“, sagt sie.

Als Technische Delegierte hat Hartl noch einmal eine ganz andere Sichtweise auf ihre Sportart bekommen. „Man kriegt viel mehr mit, wie viel Einsatz und Arbeit hinter einem Rennen steckt“, sagt sie. Bei Weltcups ist sie ein bis zwei Tage vor den Athleten vor Ort und prüft, ob der Kurs sicher ist und für faire Bedingungen gesorgt ist. Sie holt sich Feedback von den Athleten ab, behält das Rennen im Blick, ist Ansprechpartnerin bei Beschwerden und auch Teil der Jury, die unter anderem über faires und unfaires Fahren entscheidet. „Ich mache das wahnsinnig gerne“, sagt Hartl, die hauptberuflich als Projektmanagerin arbeitet und sich für die Rennen frei oder Urlaub nimmt.

Hartl entscheidet bei Kursetzung mit

Die vergangenen Wochen hat Hartl im Homeoffice verbracht, ihre Kontakte hat sie reduziert. Schließlich muss sie mehrere negative PCR-Tests vorweisen, um nach Peking anreisen zu dürfen. Viel Aufwand, aber: „Mir war von Anfang an klar, dass ich es mitmache“,erklärt Hartl. Im vergangenen November war sie beim Test-Event für Skicross und Snowboardcross schon vor Ort. „Da habe ich von Anfang bis Ende schon einmal alles durchgemacht“, sagt sie. Am Montag stand der erste PCR-Test an, weitere folgten. „Ein bisschen Bammel hat man schon, dass man vorher positiv wird. Und es besteht auch immer die Gefahr, dort was aufzuschnappen. Ich versuche, das alles ein bisschen auszublenden.“

Der Kurs, auf dem die olympischen Rennen im Skicross ausgetragen werden, wird etwas anders sein als beim Test im November. „Er wird etwas größer mit mehr Elementen. Auch insgesamt wird das ein Upgrade im Vergleich zum Test-Event“, sagt Hartl. Sollte der Kurs noch einmal umgebaut werden müssen, ist auch sie in die Entscheidung involviert. Die Meinung der ehemaligen Athletin ist in solchen Situationen gefragt.

Stephanie Hartl reizt genau diese Mischung aus Abenteuer, Spaß und Verantwortung. Auf die Wettbewerbe in Peking freut sie sich sehr: „Ich glaube, das werden coole Rennen.“