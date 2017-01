Jede Menge Bewegung im neuen Sportjahr

Ausblick 2017

Landkreis – Für den Wintersport ist 2017 das WM-Jahr. Weltmeisterschaften im Biathlon, Ski Alpin, Snowboard, Snowboardcross, Skicross und Rodeln stehen gewissermaßen schon vor der Tür.

Den Anfang machen die Rodler um Doppel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger aus Miesbach. Sie sind vom 26. bis 29. Januar in Innsbruck/Österreich gefordert. Kurz darauf steht Vanessa Hinz aus Schliersee im Rampenlicht, wenn die Biathleten vom 8. bis 19. Februar in Hochfilzen/Österreich auf Medaillenjagd gehen.

Quasi zeitgleich – vom 6. bis 19. Februar – geht es auch bei Viktoria Rebensburg aus Kreuth im Ski alpin um Titel. Austragungsort ist St. Moritz/Schweiz. In Sierra Nevada/Spanien steigen dagegen die gemeinsamen Weltmeisterschaften des jungen Skisports. Snowboarder, Snowboardcrosser und Skicrosser treten dort vom 6. bis 19. März an.

Auch in der schneefreien Zeit stehen einige Großereignisse in den verschiedensten Sportarten im Kalender. Allerdings ist das Mountainbike Festival Tegernseer Tal 2017 nicht mehr im Programm. Wie berichtet, weicht die von der Agentur Flowmotion organisierte Veranstaltung nach dem Ärger um die Streckenführung in Rottach-Egern 2016 zumindest für ein Jahr an den Achensee aus.

Dafür dürfen sich die Sportler auf den Alpentriathlon in Schliersee freuen, der 2017 seine 30. Auflage feiert. Der Termin steht auch schon fest: Sonntag, 16. Juli. Damit rückt die Veranstaltung einen Monat nach hinten. Die Anmeldung ist bereits möglich unter www.schliersee-alpentriathlon.com. Im vergangenen Jahr hatten sich 510 Triathleten angemeldet. Veranstalter ist auch 2017 die Communico GmbH aus Bad Tölz.

Auch der Termin für den Tegernsee Triathlon steht bereits. Er findet am 2. Juli in Gmund statt. Wie gewohnt wird es zwei verschiedene Distanzen – olympisch und Sprint – sowie den Staffelwettbewerb geben. Die Anmeldung ist online auf www.tegernsee-triathlon.de bereits möglich.

Ebenfalls in Gmund startet am 17. September der Tegernseelauf. Weitere Infos zu Rennen und Anmeldung gibt es auf www.tegernseelauf.de. Vorher lockt der Sixtus-Lauf die Athleten an den Schliersee. Start ist am 20. Mai. Die Fakten rund um das Ereignis sind auf www.schliersee-lauf.de zu finden. Den Schlusspunkt bildet der Holzkirchner Marktlauf, den der RSLC am 22. Oktober ausrichtet. Die Distanzen betragen zehn Kilometer sowie zehn Meilen. Näheres dazu finden Interessierte auf www.rslc-holzkirchen.de.

Für einen weiteren Höhepunkt im Sportkalender des Landkreises steht derzeit noch kein Termin fest: für das Internationale Stabhochsprung Meeting in Rottach-Egern, das 2017 zum zehnten Mal stattfindet. Der Termin wird wohl Mitte Juli sein.

Ansonsten läuft der gängige Spielbetrieb in den verschiedenen Sportarten – allen voran im Fußball. Hier startet Landesligist TuS Holzkirchen am 4. März in die Rückrunde. Kreisliga, Kreisklasse und A-Klasse beginnen am 25. März. Und auch der Merkur CUP, das größte E-Junioren-Turnier der Welt, das der Münchner Merkur und seine Heimatzeitungen seit 1995 austrägt, darf nicht fehlen.